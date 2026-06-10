Ohlásili ho Briti aj Wikipédia. Slovan drží tajomstvo, Kmotrík to má vyrovnané

Príprava na novú sezónu sa začne už koncom týždňa, no najdôležitejšia otázka na Tehelnom poli zostáva stále bez oficiálnej odpovede. Kto nahradí Vladimíra Weissa na lavičke Slovana Bratislava?
V posledných dňoch sa zdá, že najbližšie k tejto pozícii má bývalá hviezda Barcelony a Manchestru City Yaya Touré. Médiá v zahraničí už jeho príchod prakticky považujú za hotovú vec. Vedenie Slovana však naďalej tvrdí, že definitívne rozhodnutie ešte nepadlo.
„Rokujeme s viacerými kandidátmi a do pondelka by sme to mali mať uzavreté,“ vyhlásil pre Slovenskú televíziu (STVR) majiteľ Slovana Ivan Kmotrík starší.
Na otázku, či sa novým trénerom stane práve Touré, reagoval opatrne.
„Neviem vám povedať, tam sú vyrovnaní kandidáti,“ dodal majiteľ Slovana.
Touré už figuruje na Wikipédii
Zaujímavosťou je, že podľa Wikipédie je trénerom Slovana už práve Yaya Touré. Klub však túto informáciu dodnes oficiálne nepotvrdil.
Napriek tomu sa v zahraničí objavujú ďalšie a ďalšie správy, ktoré jeho príchod považujú za veľmi pravdepodobný.
„Bývalý záložník Manchestru City súhlasil s podmienkami, aby sa stal novým hlavným trénerom Slovana Bratislava,“ napísal Anthony Joseph, redaktor renomovanej televízie Sky Sports.
Britské médiá zašli ešte ďalej. Objavilo sa aj meno údajného asistenta, ktorým by mal byť Darren O'Dea, bývalý asistent Celticu Glasgow a niekdajší hlavný tréner anglického Swansea.
„Obaja už prileteli do hlavného mesta Slovenska na rokovania, Touré je hlavný kandidát na funkciu trénera Slovana,“ tvrdil britský denník The Sun.
Ani tieto informácie však nikto oficiálne nepotvrdil. Ak sa takéto stretnutie v Bratislave skutočne uskutočnilo, podarilo sa ho dôkladne utajiť. Na verejnosť sa totiž nedostala žiadna fotografia ani iný dôkaz o jeho priebehu.
V hre bolo päť veľkých mien
Po konci éry Vladimíra Weissa sa Slovan rozhodol hľadať trénera s bohatými skúsenosťami z veľkého futbalu, moderným pohľadom na hru a schopnosťou posunúť klub ešte vyššie.
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. už skôr vysvetlil, aké kritériá pri výbere nového kouča zohrávali rozhodujúcu úlohu.
„Mojím cieľom bolo nájsť meno, ktoré má za sebou úspešnú kariéru vo veľkom futbale a má zažité veci, ktoré v tom veľkom svete fungujú.
Chcem niekoho s progresívnym vnímaním a veľkým zanietením. Pôvodne sme analyzovali asi 30 až 35 mien, z ktorých nám vyšla finálna pätica, možno šestica.“
V podcaste Na Tehelnom poli následne prezradil aj mená kandidátov, ktorí sa dostali do užšieho výberu. Okrem Yayu Tourého a Igora Biščana boli v hre aj Sergej Rebrov, Valérien Ismaël a Robbie Keane.
Išlo o skupinu trénerov s bohatými skúsenosťami z najvyššej úrovne európskeho futbalu, či už v hráčskej alebo trénerskej kariére.
Termín nevyšiel
Kmotrík ml. pôvodne predpokladal, že otázka nového trénera bude vyriešená veľmi skoro.
„Nerád by som to unáhlil, preto by som chcel túto otázku definitívne uzavrieť približne do 7. júna,“ dodal.
Tento termín sa mu však naplniť nepodarilo.