Každý má vlastný príbeh aj post na ihrisku. Kto sú maskoti MS vo futbale?

Sú traja. Každý z nich má meno, symbolizuje jedno typické zviera a jednu z troch hostiteľských krajín MS vo futbale 2026.
Hovoríme o maskotoch svetového šampionátu.
Spojené štáty americké bude reprezentovať orol bielohlavý s menom Clutch, Mexiko jaguár s menom Zayu a Kanadu los menom Maple.
VIDEO: Predstavenie maskotov
Každý maskot má svoj vlastný príbeh a pridelenú hraciu pozíciu na futbalovom ihrisku. Kto sú maskoti svetového šampionátu?
Druhýkrát budú traja
Prvý maskot na MS vo futbale bol v roku 1966 rozprávkový lev World Cup Willie. Odvtedy mali maskoti podobu chlapcov, pomaranča, vtáka, leoparda, vlka či futuristických postavičiek.
Len dvakrát v histórii boli dvaja - v roku 1974 počas MS v Západnom Nemecku to boli chlapci Tip a Tap, v roku 2006 opäť na turnaji v Nemecku to bol lev Goleo a hovoriaca lopta menom Pille.
V roku 2026 sa tiež druhýkrát stane, že maskoti budú dokonca traja. Prvýkrát bola trojica súčasťou MS 2002 v Južnej Kórei a Japonsku.
Volali sa Ato, Kaz a Nik a boli to futuristické počítačovo vytvorené postavičky v oranžovej, fialovej a modrej farbe.
Spoločne boli členmi tímu „Atmosball“ (fiktívny šport podobný futbalu). Ato zastával úlohu trénera, kým Kaz a Nik boli hráčmi.
Mená všetkých troch maskotov vtedy vybrali fanúšikovia zo zoznamov návrhov, a to prostredníctvom internetu aj v reštauráciách McDonald’s v hostiteľských krajinách turnaja.
Maskotom predošlých MS v Katare 2022 bol La'eeb, čo v arabčine znamená „talentovaný hráč". Hoci pripomínal skôr ducha, symbolizoval ghutru, pokrývku hlavy, ktorú nosia muži na Arabskom polostrove.
Organizátori MS 2026 sa vrátili k zvieracím maskotom, ktoré dominujú futbalovým MS.
Maple (Kanada)
Kanadu bude reprezentovať Maple, los oblečený v červenom domácom drese tamojšej reprezentácie.
Jeho meno odkazuje na javorový list, jeden z najznámejších symbolov krajiny, ktorý sa nachádza aj na kanadskej vlajke.
Spojenie losa a javorového listu má vystihovať prírodu, tradície a národnú identitu hostiteľskej krajiny.
V tíme maskotov zastáva Maple pozíciu brankára. Podľa FIFA precestoval všetky kanadské provincie a teritóriá, vďaka čomu spoznal rozmanitosť krajiny aj jej kultúru.
Charakterizujú ho kreativita, odolnosť a výrazná individualita. Je milovníkom pouličného umenia a hudby, no zároveň spoľahlivou oporou medzi žrďami.
Vyniká schopnosťou predvádzať efektné zákroky, pričom na ihrisko prináša vodcovské vlastnosti, sebavedomie a energiu, ktoré z neho robia prirodzeného lídra obrany.
Zayu (Mexiko)
Mexiko bude zastupovať Zayu, jaguár oblečený v zelenom domácom drese národného tímu. Výber tohto zvieraťa nie je náhodný.
Jaguár mal významné postavenie už v starovekých civilizáciách na území dnešného Mexika, vrátane Mayov, ktorí ho spájali so silou, odvahou a podsvetím. Maskot tak nadväzuje na bohatú históriu a kultúrne dedičstvo krajiny.