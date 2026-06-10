    Každý má vlastný príbeh aj post na ihrisku. Kto sú maskoti MS vo futbale?

    Maskoti MS vo futbale 2026 - orol Clutch, jaguár Zayu a los Maple.
    Maskoti MS vo futbale 2026 - orol Clutch, jaguár Zayu a los Maple. (Autor: FIFA)
    Martin Turčin|10. jún 2026 o 15:45
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    Spojené štáty reprezentuje orol Clutch, Mexiko jaguár Zayu a Kanadu los Maple.

    Sú traja. Každý z nich má meno, symbolizuje jedno typické zviera a jednu z troch hostiteľských krajín MS vo futbale 2026

    Hovoríme o maskotoch svetového šampionátu. 

    Spojené štáty americké bude reprezentovať orol bielohlavý s menom Clutch, Mexiko jaguár s menom Zayu a Kanadu los menom Maple. 

    VIDEO: Predstavenie maskotov

    Každý maskot má svoj vlastný príbeh a pridelenú hraciu pozíciu na futbalovom ihrisku. Kto sú maskoti svetového šampionátu?

    Druhýkrát budú traja

    Prvý maskot na MS vo futbale bol v roku 1966 rozprávkový lev World Cup Willie. Odvtedy mali maskoti podobu chlapcov, pomaranča, vtáka, leoparda, vlka či futuristických postavičiek. 

    Len dvakrát v histórii boli dvaja - v roku 1974 počas MS v Západnom Nemecku to boli chlapci Tip a Tap, v roku 2006 opäť na turnaji v Nemecku to bol lev Goleo a hovoriaca lopta menom Pille. 

    V roku 2026 sa tiež druhýkrát stane, že maskoti budú dokonca traja. Prvýkrát bola trojica súčasťou MS 2002 v Južnej Kórei a Japonsku. 

    Volali sa Ato, Kaz a Nik a boli to futuristické počítačovo vytvorené postavičky v oranžovej, fialovej a modrej farbe. 

    Spoločne boli členmi tímu „Atmosball“ (fiktívny šport podobný futbalu). Ato zastával úlohu trénera, kým Kaz a Nik boli hráčmi. 

    Mená všetkých troch maskotov vtedy vybrali fanúšikovia zo zoznamov návrhov, a to prostredníctvom internetu aj v reštauráciách McDonald’s v hostiteľských krajinách turnaja.

    Maskotom predošlých MS v Katare 2022 bol La'eeb, čo v arabčine znamená „talentovaný hráč". Hoci pripomínal skôr ducha, symbolizoval ghutru, pokrývku hlavy, ktorú nosia muži na Arabskom polostrove.

    Organizátori MS 2026 sa vrátili k zvieracím maskotom, ktoré dominujú futbalovým MS. 

    Maple (Kanada)

    Los Maple reprezentuje Kanadu.
    Los Maple reprezentuje Kanadu. (Autor: FIFA)

    Kanadu bude reprezentovať Maple, los oblečený v červenom domácom drese tamojšej reprezentácie. 

    Jeho meno odkazuje na javorový list, jeden z najznámejších symbolov krajiny, ktorý sa nachádza aj na kanadskej vlajke. 

    Spojenie losa a javorového listu má vystihovať prírodu, tradície a národnú identitu hostiteľskej krajiny.

    V tíme maskotov zastáva Maple pozíciu brankára. Podľa FIFA precestoval všetky kanadské provincie a teritóriá, vďaka čomu spoznal rozmanitosť krajiny aj jej kultúru. 

    Charakterizujú ho kreativita, odolnosť a výrazná individualita. Je milovníkom pouličného umenia a hudby, no zároveň spoľahlivou oporou medzi žrďami. 

    Vyniká schopnosťou predvádzať efektné zákroky, pričom na ihrisko prináša vodcovské vlastnosti, sebavedomie a energiu, ktoré z neho robia prirodzeného lídra obrany.

    Zayu (Mexiko)

    Jaguár Zayu reprezentuje Mexiko.
    Jaguár Zayu reprezentuje Mexiko. (Autor: FIFA)

    Mexiko bude zastupovať Zayu, jaguár oblečený v zelenom domácom drese národného tímu. Výber tohto zvieraťa nie je náhodný. 

    Jaguár mal významné postavenie už v starovekých civilizáciách na území dnešného Mexika, vrátane Mayov, ktorí ho spájali so silou, odvahou a podsvetím. Maskot tak nadväzuje na bohatú históriu a kultúrne dedičstvo krajiny.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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