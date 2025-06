Veľký otáznik v druhej lige: čo bude so Sereďou? Šancu a nádej cítia viacerí

BRATISLAVA. Minulý týždeň už uplynul termín na podanie prihlášok do súťaží riadených SFZ, avšak zoznam účastníkov druhej najvyššej súťaže stále nie je definitívny. V MONACObet lige zatiaľ figuruje 15 klubov, chýba medzi nimi víťaz III. ligy Západ ŠKF Sereď.

Milión na štadión „Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu musí rozhodnúť, čo bude ďalej,“ vravel pre Sportnet tréner Serede Richard Slezák. Dlhšie bolo známe, že Sereď nemá vyhovujúci štadión na druhú ligu. Hovorilo sa o tom, že klub bude mať prechodný domov v Piešťanoch, neskôr sa spomínala Šaľa.

Mesto Sereď na sociálnej sieti oznámilo, že z Fondu na podporu športu dostalo dotáciu milión eur na rekonštrukciu štadióna. Celková suma na obnovu je 2,5 milióna eur.

Podľa našich informácií z rôznych od seba nezávislých zdrojov však hlavným problémom je, že Sereď nepodala prihlášku do druhej ligy v stanovenom termíne, teda do 12. júna do 23:59.

Kluby zaradené do MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica

FC ViOn Zlaté Moravce

MFK Tatran Liptovský Mikuláš

MŠK Považská Bystrica

FC Petržalka

OFK Dynamo Malženice

MFK Zvolen

MŠK Žilina B

FC ŠTK 1914 Šamorín

Stará Ľubovňa Redfox FC

FK Pohronie

MŠK Púchov

ŠK Slovan Bratislava B

OFK Lehota pod Vtáčnikom – víťaz kvalifikačného stretnutia

– víťaz kvalifikačného stretnutia Slávia TU Košice – víťaz III. ligy Východ

Kto bude hrať druhú ligu? Ak by Sereď nehrala druhú ligu, nastávajú dve otázky: kto by sa stal šestnástym účastníkom MONACObet ligy a kam by bola zaradená Sereď?

Ohľadne účasti v druhej lige cíti šancu zdolaný tím z kvalifikačného stretnutia o postup MFK Snina, ktorý bol druhý v III. lige Východ, ale aj tretí klub z III. ligy Západ Inter Bratislava. Situáciu so záujmom sledujú aj v Malackách, ktorým pre reorganizáciu hrozí vypadnutie z piateho miesta. V novej III. lige Západ sú totiž len štyri miestenky pre kluby z BFZ a tá kvóta je v súčasnosti naplnená. Medzi rôznymi scenármi sa vo futbalových kuloároch spomína aj možné rozšírenie III. ligy Západ. Nebolo by to bezprecedentné, aj v uplynulej sezóne mala mať táto súťaž 16 účastníkov, no napokon v nej figurovalo 17 celkov.

Cez víkend výhrou v Pate spečatilo postup do III. ligy Západ aj Gabčíkovo, ktoré skončilo na druhom mieste IV. ligy Západ. Hneď po tom, ako si mužstvo zabezpečilo druhé miesto v tabuľke, vedenie poslalo prihlášku, ktorú zväz aj akceptoval. Klub už figuruje na zozname účastníkov aj na Futbalnete. „Tešíme sa na tretiu ligu, už sa nevieme dočkať,“ povedal pre Sportnet manažér klubu Zsolt Kovács.

Kluby zaradené do III. ligy Západ AS Trenčín B

FK Inter Bratislava

FC Petržalka B

FK Rača Bratislava

FK DAC 1904 Dunajská Streda B

KFC Komárno B

FK Slovan Duslo Šaľa

FKM Nové Zámky

FC Slovan Galanta

FK Beluša

TJ Družstevník Veľké Ludince

OK Častkovce

Spartak Myjava

FC Baník Prievidza – víťaz IV. ligy Západ

– víťaz IV. ligy Západ MŠK Senec – víťaz IV. ligy Bratislava

– víťaz IV. ligy Bratislava ŠK 1923 Gabčíkovo – 2. tím IV. ligy Západ

Intenzívne to riešia Slovenský futbalový zväz vníma vzniknutú situáciu.