Splnený sen alebo nočná mora? Divoká súťaž priniesla nečakanú drámu, rozhodne posledné kolo

V poslednom kole cestuje na pôdu nevyspytateľných Malaciek, no to už mohla mať trofej v rukách.

Uvedomujeme si však, proti komu stojíme. Proti súperovi, ktorý hrá doma a o záchranu. Do zápasu preto ideme s maximálnym rešpektom, no s cieľom zvíťaziť,“ vravel Slezák, ktorý očakáva náročný zápas.

Sereď má situáciu vo vlastných rukách, no cestuje do Častkoviec, ktoré sa po zmene trénera prezentujú zlepšenými výkonmi, porazili napríklad Raču, Malacky, Hamšíkovcov či Belušu.

„Čaká nás posledný ligový zápas sezóny a zároveň posledná šanca zabojovať o body do tabuľky. V sobotu vycestujeme do Malaciek, kde nás nečaká nič jednoduché – domáci tím má svoju kvalitu, no my ideme odhodlaní, sústredení a s jasným cieľom – ukončiť sezónu so vztýčenou hlavou,“ opatrne pozýva na zápas facebook OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.

Sereď to má vo vlastných rukách

Pred posledným kolom má Sereď všetko vo vlastných rukách. Ak vyhrá, je víťazom III. ligy Západ a právoplatným postupujúcim do druhej ligy.

V prípade, že by Sereď v Častkovciach iba remizovala, spoliehať sa musí na to, že Lehota v Malackách nevyhrá. Ak by Sereď remizovala a Lehota by vyhrala, z triumfu by sa tešil tím z hornej Nitry.

Zaujímavá situácia môže nastať, keď Sereď v Častkovciach prehrá. Ak Lehota zároveň v Malackách vyhrá, bola by majstrom, no v prípade, že získa iba bod, z titulu by sa napriek prehre tešila Sereď. S Lehotou má totiž lepšie vzájomné zápasy, keď doma vyhrala 3:0 a vonku prehrala 0:2.