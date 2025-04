Tisícky eur do kabíny a splnený sen. Amatérsky futbal čaká veľké vyvrcholenie

„O zápas je u nás veľký záujem, ľudia nás extrémne motivujú. Cez víkend prišiel do šatne miestny podnikateľ, ktorý nám dá za výhru tisíc eur do kabíny. Šialené,“ dodal.

Rovnako ako my o nich však nevedia ani oni nič o nás. O to bude ten zápas zaujímavejší,“ prezradil Oravec.

„K dispozícii budeme mať široký káder, no sme pokorní. Veríme, že zápas nás nakopne aj do ligy, v ktorej nemáme najlepšiu jar,“ praje si.

Veľkým snom je finále

Nech semifinále dopadne akokoľvek, táto sezóna sa podľa šéfa klubu zapíše do histórie FK Prakovce ako jedna z najúspešnejších.

„Aj amatérske kluby potrebujú takýto pohár, ktorý nám sezónu skvele okorenil. Účasť v Prezidentskom pohári je pre nás veľká skúsenosť, vďaka ktorej máme množstvo zážitkov.

Verím, že súťaž bude pokračovať, aby si ju mohli skúsiť aj druhé kluby. Pretože je to skvelý projekt. Naším veľkým snom je účasť vo finále,“ uviedol Oravec.

Penalty sú lotéria

Druhé semifinále sa od 17:00 h bude hrať vo Svätom Petri, kde šampión ObFZ Komárno privíta favorita súťaže z AC Nitra. Majstra ObFZ Nitra, ktorý je aktuálne na čele šiestej ligy Stred ZsFZ.

Svätý Peter aktuálne pôsobí v šiestej lige Východ ZsFZ, v ktorej je na siedmom mieste.

„Aktuálne máme veľa zranených hráčov, no tí, čo môžu hrať, nechajú na ihrisku všetko. Finále je pre nás veľkým snom,“ uviedol manažér OŠK Svätý Peter Zsolt Dékány.

Domáci očakávajú opatrný zápas. Sústrediť sa budú na pozornú defenzívu a rýchle brejky.

„Uvedomujeme si, že kvalita je na strane súpera, ale chceme mu to znepríjemniť. Veríme, že to dotiahneme do penált a tam už je to lotéria,“ dodal.