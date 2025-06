Na hráčov vyvíjal tlak. Tréningový proces a výsledky sú dve spojené nádoby, tvrdí tréner víťaza

V poslednom kole cestujete do Raslavíc, a to bude definitívna bodka za úspešnou sezónou v IV. lige VsFZ.

Myslím už na to, čo bude ďalej. Aj sobotňajší zápas však chceme odohrať s maximálnou vážnosťou. A potom sa po krátkej prestávke začneme pripravovať na novú sezónu. Tú o level vyššie.

Čakali ste, že triumf spečatíte výhrou 10:0? Hostia pricestovali len s desiatimi futbalistami a s hráčom v bráne.

Na jednej strane je to smutné, pretože to bolo dosť nedôstojné vyvrcholenie sezóny, čo mi je ľúto. V amatérskom futbale je hrať v strede týždňa z viacerých dôvodov zložité a skončilo to ako skončilo.

My sme však pozerali sami na seba, nastúpili sme s plnou vážnosťou a splnili sme si svoju povinnosť. Sme radi, že sme mohli oslavovať doma.

Keby ste zaváhali a druhý Kežmarok by zvíťazil, bolo by to pre vás na pôde nevyspytateľných Raslavíc ešte náročné. Upozorňovali ste na to hráčov?

Áno a preto sme to potrebovali uzavrieť doma. Pre pokoj a pohodu sme chceli vyhrať v domácom prostredí, čo sa nám nakoniec podarilo.