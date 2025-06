VIDEO: Kedysi zosmiešnili Trenčín. Teraz vyhrali 10:0 a oslavujú najväčší úspech v histórii klubu

„Je to najväčší úspech v klubovej histórii. Prežívame obrovskú eufóriu a celé mestečko je hore nohami,“ pre Sportnet vravel vtedy šéf klubu Maroš Čierny.

Napriek tomu futbalisti MFK Spartak Medzev pred takmer 10 rokmi šokovali futbalové Slovensko, keď na domácom trávniku zdolali v Slovnaft Cupe AS Trenčín 1:0.

Ďalší dvaja neboli týždne na tréningu, pretože pracovali do neskorých večerných hodín.

MEDZEV. Jeden hráč si zapálil cigaretu, druhý vyšiel zo šatne v policajnej uniforme a ponáhľal sa do nočnej služby.

„Je to skvelý pocit. Roky sme hrali o popredné miesta, no vyhrali sme až teraz. Konečne,“ tešil sa po poslednom zápase kapitán Medzeva Samuel Popovič, ktorý oblieka dres Spartaka už osem rokov.

Teraz futbalisti Medzeva napísali ďalší krásny príbeh. Mestečko do štyritisíc obyvateľmi po prvý raz v histórii postúpilo do tretej ligy.

Triumf v IV. lige Východ pečatil Medzev rekordným víťazstvom 10:0 nad Pavlovcami nad Uhom. Na čele má pred posledným kolom nedostihnuteľný, šesťbodový náskok.

„Mali sme určité obavy, pretože, ak by sme nevyhrali, cestovali by sme do nevyspytateľných Raslavíc s nožom na krku.

Dostali sa však ku nám správy, že Pavlovce prídu len s desiatimi hráčmi, čo nás upokojilo.

I tak sme však nenechávali nič na náhodu a koncentrovaní sme išli za svojím cieľom. A nakoniec sme to bez problémov zvládli,“ opisoval.

VIDEO: Medzev sa teší z víťazstva v štvrtej lige VsFZ