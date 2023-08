Slovenský pohár vyhral s druholigistom, teraz ho čaká veľký zápas. Futbal nemá logiku, tvrdí

„Vo futbale je možné všetko. Aj to, že Košice zdoláme. Futbal totiž nemá logiku,“ tvrdí bývalý hráč 2. SNL.

V minulej sezóne postúpil s Kežmarokom do štvrtej ligy a teraz ho čaká veľký zápas. V Slovnaft Cupe privíta nováčika Niké ligy FC Košice.

Bolo to prvý a poslednýkrát, čo súťaž nevyhral klub z najvyššej súťaže.

Zápas sme síce prehrali, no Lokomotíva patrí medzi najväčších ašpirantov na postup. Škoda, že máme viacero hráčov zranených. Verím, že keď sa dajú chlapci dokopy, dokážeme hrať s každým vyrovnanú partiu.

V minulej sezóne ste vyhrali piatu ligu so 14-bodovým náskokom. Postup ste pečatili suverénnym víťazstvom 10:0 nad Šarišskými Dravcami. Ako ste to prežívali?

S akým umiestnením po sezóne budete spokojný?

Do nového ročníka sme nastúpili bez výrazných posíl. Naopak, oslabil nás Adam Matalík, ktorý odišiel do Rakúska. Bol to náš najlepší hráč a strelec, takže nám bude chýbať.

Napriek tomu naše mužstvo má kvalitu. Ako som vravel, ak budeme zdraví, pôjdeme vysoko. Verím, že do šiesteho miesta budeme. Chce to len trpezlivosť.

Veľký zápas vás čaká 29. augusta o 17:00 h, kedy v Slovnaft Cupe privítate nováčika Niké ligy FC Košice. Ako vidíte vaše šance?