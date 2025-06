Na jar preskočili v tabuľke až desať súperov a oslavujú historické striebro

Lenže kým Starý Tekov bol lídrom prvé dve tretiny jesene a Želiezovce prezimovali na štvrtom mieste, neveľké Podlužany vstupovali do odviet až z dvanásteho miesta.

V stretnutí Podlužany – Nesvady (4:1) ste museli otáčať po rýchlom góle hostí, išlo to ľahko?

Hráči pracovali poctivo celú jar, postupne sa dostavili aj výsledky a chémia v mužstve fungovala. Dôležité bolo, že máme dostatočne široký a aj kvalitný kader, takže do posledného kola sme podávali dobré výkony. Prebudili sa naši strelci a aj v bráne sme mali tradične oporu.

Určite si cením remízu v prvom Kmeťove, kde sme podali najmä po taktickej stránke jeden dobrý výkon. Vysoko však radím aj víťazstvo 5:4 v Želiezovciach, pretože sme tam prehrávali v desiatej minúte 2:0, no okresný derby zápas sme dokázali úplne ovládnuť a otočiť.

Najväčším problémom v úvode jari bolo nepremieňanie šancí. V spomínaných bezgólových remízových zápasoch sme sa s tým naozaj trápili. Keď sa hráčom začalo dariť strelecky, dostavili sa aj pomerne vysoké víťazstvá a prišla do mužstva väčšia pohoda.

Hneď po senzačnom víťazstve v Želiezovciach muselo mužstvo doma otáčať proti Semerovu. Víťazný gól na 2:1 dal Marek Tóth v 83. minúte z pokutového kopu.

Semerovo k nám prišlo hrať otvorený futbal, jeho hráči, navyše, obetavo bojovali a zápas mal tým pádom dobrú úroveň a náboj až do konca. Hostia nás naozaj potrápili, no v závere sme mali tlak a z jedenástky rozhodli.

Podlužany v zdrvujúcom finiši zvíťazili 4:1 v Iži a 3:1 v Bánove. Také výsledky museli hriať pri srdci.

Iža aj Bánov majú šikovných hráčov a ja skúsených hráčov, my sme u nich dokázali zvíťaziť, no musím povedať i to, že nás tam v oboch prípadoch podržal aj brankár Tomáš Mészáros. Vyhrať vonku vyšším gólovým rozdielom sa však nie vždy podarí. Naša forma práve vtedy stúpala.