Cenu by hneď vymenil za postup. Od svojho štýlu neupustí ani po turbulentnom lete

Futbalisti MFK Snina aj vďaka skvelej desaťzápasovej sérii bez straty bodu vybojovali účasť v kvalifikačnom zápase o postup do druhej ligy.

Aj ten začali výborne, už v úvode mohli dvakrát skórovať, no gól napokon nepriniesol riadny hrací čas ani predĺženie. Penaltový rozstrel zvládla lepšia Lehota pod Vtáčnikom.

Koncepčná práca na východe republiky však zaujala aj trénerov a kapitánov ostatných mužstiev. V ankete Jedenástka sezóny získal tréner Sniny René Kočan ocenenie pre najlepšieho trénera ročníka 2024/2025.

„Je to záväzok do budúcna, že musím pracovať ešte tvrdšie a silnejšie. Som vďačný všetkým, ktorí mi dali hlasy. Veľmi si to vážim,“ uviedol 36-ročný kouč.