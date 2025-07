Odvolali ho, keď bolo jeho mužstvo prvé. Jeho prácu ocenili kolegovia i hráči súperov

POPRAD. Dvakrát bolo jeho mužstvo veľmi blízko postupu. Keď ho však konečne vybojovalo, na lavičke už nesedel on.

„Vážim si zástupcov klubov, ktorí mi dali hlas, kapitánov a kolegov-trénerov. Veľmi sa z toho teším. Ďakujem svojmu mužstvu. Nebyť ich, túto trofej by som nezískal,“ uviedol pre Sportnet Petruš po slávnostnom galavečere v Poprade.

„Teším sa, že nakoniec sme tú súťaž vyhrali a postúpili sme do najvyššej súťaže,“ dodal Petruš a už prvá osoba množného čísla prezradila, že hoci už pôsobí v inom klube, aj Prešov považuje stále za svoj.

Priamo postúpili Košice, v dvojzápasovej baráži Prešova so Zlatými Moravcami sa prejavili skúsenosti ligistu a ViOn sa udržal v prvej lige.

V sezóne 2022/2023 Tatran dlho viedol tabuľku druhej najvyššej súťaže, no napokon klesol na druhé miesto.

Tatran sa vrhol do uplynulej sezóny 2024/2025 s odhodlaním, že to tretice si už postup nenechá vziať.

Petruš začal nasledujúci ročník ako tréner Michaloviec v najvyššej súťaži, no jeho misia sa skončila už po ôsmich zápasoch. Keďže Prešovu sa pod vedením Petra Hlinku nedarilo, na lavičku sa vrátil Petruš ako osvedčený kormidelník.

Na jeseň stratil body len v troch zápasoch, za dve remízy a jednu prehru v treťom až piatom kole. Potom zverenci Mareka Petruša vyhrali do konca jesennej časti deväť stretnutí po sebe.

Aj do jarnej časti vkročili úspešne, no následne iba remizovali doma so Zlatými Moravcami a prehrali v Petržalke. Práve táto prehra spečatila osud Mareka Petruša, hoci jeho mužstvo stále malo na čele tabuľky dvojbodový náskok pred Liptovským Mikulášom.

„Bol som odvolaný, keď som bol na prvom mieste. To je rarita,“ podčiarkol tréner.

Petruš dostal hlasy dovedna od ôsmich trénerov, čo je v súťaži so 14 účastníkmi úctyhodné číslo.

„Kolegovia tiež chápu, že naše remeslo nie je jednoduché. Prvý na rane je stále tréner,“ poznamenal.

Petruš dostal v ankete hlas od kolegov Romana Hudeca, ktorý viedol Zlaté Moravce, Ľuboša Reitera, ktorý pôsobil v Liptovskom Mikuláši, Petra Jakuša z Považskej Bystrice, Juraja Jarábka, ktorý bol v Malženiciach, Dušana Tótha zo Zvolena a Mateja Čobíka-Ferčíka, ktorý viedol Pohronie. Hlasovali zaňho aj kapitáni Púchova Patrik Mráz a Humenného Erik Streňo.