S kariérou sa lúči vo veľkom štýle a s úsmevom. Bátovská Fialková: Cítim sa uvoľnená

Keď prišla do cieľa, zatala päsť a na tvári sa jej objavil úsmev. Vedela, že z toho bude dobrý výsledok.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti tretie miesto. V disciplíne, ktorá jej počas kariéry nikdy úplne nesedela, dosiahla svoj najlepší výsledok.
Tridsaťtriročná Slovenka minula na strelnici jediný terč a nestačila iba na švédske sestry Öbergové. Víťazná Elvira Öbergová ju zdolala o 45 sekúnd, druhá Hanna Öbergová mala náskok necelé štyri sekundy.
Pre Bátovskú Fialkovú to bolo jedenáste pódiové umiestenie v kariére vo Svetovom pohári a zároveň prvé vo vytrvalostných pretekoch. Symbolicky práve v jej poslednom štarte v tejto disciplíne, keďže po sezóne plánuje ukončiť kariéru.
Výborný začiatok pretekov
Slovenka vyrazila na trať so štartovým číslom 20 a od úvodu predvádzala výborný výkon. Po čistej úvodnej streľbe v ľahu patrila medzi najlepšie a na trati sa postupne posúvala na čelo priebežného poradia.
Na prvej stojke bola opäť bezchybná a po dvoch streleckých položkách sa zaradila medzi najväčšie kandidátky na pódiové umiestnenie. Na trati navyše patrila medzi najrýchlejšie pretekárky.
„Ja som bola desať dní doma, takže som oddýchnutá,“ povedala po pretekoch so smiechom pre STVR.
„Cítila som sa uvoľnená a bežalo sa mi veľmi dobre. Posledné dva dni som sa na tréningoch trápila s ležkou, keďže fúkal vietor, ale dnes panovali ideálne podmienky.“
Jediná chyba prišla na druhej streľbe v ľahu. Jedna trestná minúta ju síce pripravila o priebežné vedenie, no stále zostávala v hre o výborný výsledok.
Súboj s Češkou zvládla
Pred záverečnou stojkou patrila Bátovskej Fialkovej piata priečka. Streľbu zvládla bez chyby a mohla sa naplno sústrediť na posledný okruh.
Zo strelnice vybiehala tesne za Češkou Terezou Voborníkovou, ktorá štartovala o minútu skôr. Slovenka ju však dokázala na trati predstihnúť a v cieli bola priebežne prvá.
Napokon ju prekonali iba sestry Öbergové.
„Tréner stále hovorí, že je to urýchlené, ale buď dám položku v rytme a je dobrá, alebo sa pri tých vysokých pulzoch chybička na spúšti stane. Snažila som sa, aby chýb bolo čo najmenej, a myslím si, že vo vytrvalostných pretekoch je jedna chyba dobrý výsledok,“ zhodnotila.
Pre Slovenku je to zároveň návrat na pódium po viac než roku. Naposledy sa medzi najlepšiu trojicu dostala v decembri 2024 vo francúzskom Annecy – Le Grand Bornand.
Životný výsledok
Výborné preteky predviedla aj Ema Kapustová. Dvadsaťtriročná Slovenka trafila všetkých dvadsať terčov a obsadila 16. miesto, čo je jej najlepší výsledok v kariére.
„Som veľmi šťastná, že som konečne v tejto sezóne predviedla štyri nuly aj na väčšom podujatí,“ povedala pre STVR.
„Trať je tu náročná, ale rozbehla som si to dobre. Keď som počula, ako na tom som, ešte viac ma to tlačilo dopredu.“
Doterajším maximom Kapustovej bolo 25. miesto zo stíhacích pretekov v Oberhofe pred dvoma rokmi.
Body získala aj Zuzana Remeňová, ktorá obsadila 37. miesto. Na prvej stojke dvakrát minula a dostala dve trestné minúty, no zvyšné položky zvládla bez chyby.
„Myslela som si, že je to v terči, ale boli to tesné chyby hore. Veľmi ma to mrzí, pretože chýbal veľmi malý kúsok,“ povedala pre STVR.
Slovenské biatlonistky tak vo Fínsku naznačili zlepšenie formy po zimných olympijských hrách.
Návrat do elitnej tridsiatky
V sobotu sú na programe preteky s hromadným štartom, do ktorých sa kvalifikovali Bátovská Fialková a takisto Ema Kapustová.
„Tesne mi to ušlo na olympiáde, tak sa ho budem snažiť užiť si aspoň tu v Kontiolahti a podať dobrý výkon na strelnici. Som rada, že sa stále môžem spoľahnúť na svoje nohy, a hoci je koniec sezóny, nie som taká vyčerpaná, aby som nedokázala podávať dobré bežecké výkony,“ povedala skúsená biatlonistka.
Pre Kapustovú pôjde o prvé preteky s hromadným štartom v kolotoči SP.
V nedeľu čaká biatlonistky ženská štafeta.
Na štarte vytrvalostných pretekov malo Slovensko iba tri reprezentantky. Mária Remeňová napokon neštartovala, hoci sa s jej účasťou pôvodne počítalo. V uplynulých dňoch ju totiž trápili problémy so zubami, ktoré si vyžiadali stomatologický zákrok.
Do Fínska preto cestovala až v stredu a po konzultácii s trénerským tímom sa rozhodlo, že najťažšie preteky programu vynechá. Dôvodom bolo aj to, aby bola pripravená pomôcť slovenskej štafete v nedeľu.
Malý glóbus o dva body
Vo vytrvalostných pretekoch sa zároveň rozhodovalo aj o malom krištáľovom glóbuse za hodnotenie tejto disciplíny. Získala ho Francúzka Lou Jeanmonnotová, hoci samotné preteky jej vôbec nevyšli.
Líderka Svetového pohára urobila na strelnici štyri chyby a skončila až na 35. mieste so stratou 4:35,6 minúty. Napriek tomu jej výsledok stačil na zisk disciplínového glóbusu.
Jeanmonnotová mala pred pretekmi náskok 41 bodov, no šieste miesto Švédky Anny Magnussonovej ju dostalo pod tlak. Francúzka tak musela s napätím sledovať záver pretekov, aby sa uistila, že ju súperky neposunú za 37. miesto, ktoré by znamenalo stratu trofeje.
Napokon triumfovala v hodnotení disciplíny so 136 bodmi, iba o dva body pred Magnussonovou.
„Som trochu sklamaná. Mala som náskok, aby som zajazdila dobré preteky bez veľkého stresu. Bol tam potenciál na veľké veci, ale dnes to tak nebolo,“ povedala po pretekoch pre televíziu L’Équipe TV.
Jeanmonnotová však zostáva na čele celkového poradia Svetového pohára s pomerne komfortným náskokom – 185 bodov pred Fínkou Suvi Minkkinenovou.