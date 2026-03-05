Škandál v úvode paralympiády. Zmiznutie, ktoré prekvapilo organizátorov

Na úvod paralympijského turnaja v curlingu vozíčkarov v Cortine d'Ampezzo niekto ukradol dva hracie kamene.
Informovala o tom agentúra AP s tým, že miestne úrady krádež špeciálnych žulových kameňov vyšetrujú. Každý z nich váži takmer 20 kilogramov.
Paralympijské hry sa oficiálne začnú v piatok, no už v stredu sa rovnako ako v prípade nedávnej olympiády rozbehol turnaj zmiešaných dvojíc, ktorý má na paralympiáde premiéru.
Svetová federácia uviedla, že zmiznutie dvoch kameňov nebude mať na priebeh súťaže vplyv. „Používajú sa náhradné kamene z tej istej série, ktoré boli teraz upravené na rovnakú špecifikáciu ako ostatné,“ uviedla organizácia World Curling pre AP.
Slovenskí reprezentanti sa na rozdiel od olympijských hier zúčastnia na paralympiáde v curlingu na vozíku, kde budú štartovať v tímovom mixe.