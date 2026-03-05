Ako naštartovať Slafkovského? Tréner Montrealu zmenil ofenzívne formácie

Nick Suzuki a Juraj Slafkovský.
Nick Suzuki a Juraj Slafkovský. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|5. mar 2026 o 21:19
Slafkovský sa na tréningu Montrealu vrátil k dvojici, s ktorou už v minulosti hrával.

Juraj Slafkovský trénoval na poslednom tréningu Montrealu Canadiens v prvej formácii s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.

S dvojicou Suzuki - Caufield hral Slafkovský od začiatku sezóny. Od polovice novembra však začal nastupovať v "Kid line" s dvoma nováčikmi - Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom a spolu sa im darilo.

Kapanen a Demidov trénovali s krídelníkom Newhookom. Zvyšné formácie nastupovali v zložení Bolduc-Evans-Dach a Anderson-Danault-Gallagher.

Juraj Slafkovský po vydarených olympijských hrách nemá najlepšiu formu. Získal síce dva body v troch zápasoch, ale nepodáva výkony ako predtým a robí chyby. Nedarilo sa ani jeho útoku.

Tréner Martin St. Louis hľadá recept ako Slafkovského opäť naštartovať. Môže ním byť aj opätovná pozícia v prvom útoku.

Montreal odohrá najbližší zápas v noci na sobotu na ľade Anaheimu.

Juraj Slafkovský v aktuálnej sezóne odohral 60 zápasov a získal v nich 47 bodov. Na vyrovnanie svojho kariérneho maxima z uplynulého ročníka potrebuje už len štyri body.

