Ako naštartovať Slafkovského? Tréner Montrealu zmenil ofenzívne formácie

Juraj Slafkovský trénoval na poslednom tréningu Montrealu Canadiens v prvej formácii s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.
S dvojicou Suzuki - Caufield hral Slafkovský od začiatku sezóny. Od polovice novembra však začal nastupovať v "Kid line" s dvoma nováčikmi - Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom a spolu sa im darilo.
Kapanen a Demidov trénovali s krídelníkom Newhookom. Zvyšné formácie nastupovali v zložení Bolduc-Evans-Dach a Anderson-Danault-Gallagher.
Juraj Slafkovský po vydarených olympijských hrách nemá najlepšiu formu. Získal síce dva body v troch zápasoch, ale nepodáva výkony ako predtým a robí chyby. Nedarilo sa ani jeho útoku.
Tréner Martin St. Louis hľadá recept ako Slafkovského opäť naštartovať. Môže ním byť aj opätovná pozícia v prvom útoku.
Montreal odohrá najbližší zápas v noci na sobotu na ľade Anaheimu.
Juraj Slafkovský v aktuálnej sezóne odohral 60 zápasov a získal v nich 47 bodov. Na vyrovnanie svojho kariérneho maxima z uplynulého ročníka potrebuje už len štyri body.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: