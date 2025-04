Pomôže Realu zázrak? Arsenal chce na úkor obhajcu prvé semifinále za 16 rokov

O deň neskôr rozohrajú v rovnakom čase dvojzápas aj Inter Miláno proti Bayernu Mníchov a najväčšiu pozornosť púta zrejme duel medzi Realom Madrid a Arsenalom, do ktorého idú hostia za stavu 3:0.

Arsenal zas zaváhal proti jedenástemu Brentfordu a remizoval 1:1. „Gunners“ sa chcú dostať do semifinále LM prvýkrát od sezóny 2008/09, Madridčania v ňom nechýbali štyri ročníky za sebou a v tom súčasnom obhajujú titul.

„Kanonierov“ potiahol v Londýne dvojgólový Declan Rice a triumf poistil Mikel Merino. Do odvety na Santiago Bernabeu sa ani jeden tím nenaladil veľmi pozitívne - Madrid po dramatickom priebehu vyhral 1:0 nad Deportivom Alaves, ktoré bojuje o udržanie sa.

„Máme možnosť a príležitosť pokúsiť sa čeliť PSG a pokúsiť sa o obrat. Samozrejme, bude to náročné, ale doma sa musíme cítiť silní a pripraviť sa na zápas čo najlepšie,“ povedal Emery podľa francúzskych médií.

Postupujúci nastúpi proti lepšiemu z dvojice Aston Villa a Paríž Saint. Germain, pričom staronový francúzsky majster ide do Birminghamu za stavu 3:1 vo svoj prospech.

Na druhej strane „pavúka“ zaujal Inter Miláno, ktorý vyhral na pôde Bayernu Mníchov 2:1. Tréner talianskeho tímu Simone Inzaghi však varuje pred predčasnou eufóriou – podľa jeho slov čaká tím „bitka od prvej do poslednej minúty“, ktorú nemožno podceniť.

V sobotnom ligovom zápase proti Cagliari (3:1) šetril niekoľko kľúčových hráčov. Otáznik zatiaľ visí nad ľavou stranou . Federico Dimarco, ktorý bol proti Cagliari vystriedaný, je už takmer úplne fit, no Carlos Augusto zanechal v Mníchove dobrý dojem a pripísal si aj asistenciu.

Na strane Bayernu by mal tréner Vincent Kompany opäť nasadiť takmer identickú zostavu ako v prvom zápase – očakáva sa, že minimálne deväť hráčov z úvodnej jedenástky z Allianz Arény nastúpi aj v Miláne. Otázniky sú najmä v strede poľa, kde je po zotavení späť v hre aj Aleksandar Pavlovič.

Ak v utorok nedôjde k totálnemu kolapsu na pôde Borussie Dortmund, tréner Hansi Flick nasmeruje FC Barcelona do semifinále Ligy majstrov a zároveň za návratom medzi užšiu európsku elitu po turbulentnej dekáde v Katalánsku. Z domáceho duelu si odniesol tím jasnú výhru 4:0 a v tomto kalendárnom roku ťahá šnúru 24 duelov bez prehry.

V semifinále by stál proti PSG alebo Aston Ville a ako líder La Ligy by bola zrejm považovaný za favorita. Od zisku titulu v Lige majstrov v Berlíne v roku 2015 sa Barcelona prebojovala do semifinále len raz – v sezóne 2018/19, ktorá však pre klub zostáva bolestivou spomienkou.