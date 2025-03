Gólostroj sa zasekol, Brazílčania nadávali po slovensky. V derby sa zrodila remíza

„Pred zápasom by som bod bral, lebo nám vypadlo šesť hráčov základnej zostavy v priebehu týždňa. Nebolo to teda ideálne načasované,“ vravel tréner domácich Michal Karásek.

„Tri zápasy za týždeň sú preňho už dosť. Sám sa vyjadril, že teraz nepríde, je to vždy na ňom. Predsa len, už nemá dvadsať rokov, musí sa šetriť,“ vysvetľoval Karásek.

Jeho mužstvo sa ujalo vedenia v 20. minúte, keď sa po štandardnej situácii presadil v šestnástke súpera Edward Simon Abubu.

„V prvom polčase sme mali dve-tri ďalšie tutové šance a po prestávke ešte ďalšiu. Mohli sme vyhrávať o viac gólov, ale žiaľ, nebolo to tak. Nevedel som zasiahnuť do zápasu tak, ako som si predstavoval. Súper bol v druhej časti druhého polčasu viac na lopte a po našej chybe vyrovnal. Mrzí ma, že sme to neustáli,“ skonštatoval domáci tréner.