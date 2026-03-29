    VIDEO: Výstavné góly na oboch stranách. Poniky a Braväcovo remizovali aj bez Tigrana, no nie 7:7

    Sportnet|29. mar 2026 o 16:51
    Do zápasu zasiahol v druhom polčase aj systém VAR.

    VII. liga - ObFZ Banská Bystrica

    Poniky - Braväcovo 2:2 (2:1)

    Góly: 36. Styk, 44. Lajka – 5. Kochan, 79. Kochan

    Diváci: 2780

    Futbalisti TJ Sokol Braväcovo remizovali v dnešnom zápase 12. kola VII. najvyššej ligy Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica.

    V šlágri si rozdelili body s ŠK Obecný podnik lesov Poniky po výsledku 2:2. Zápas bol sponzorovaný v rámci aktivity Niké liga na dedine.

    VIDEO: Gól Braväcova

    Najskôr sa do vedenia dostali hostia z Braväcova, ktorí vďaka Kochanovi otvorili skóre z priameho kopu.

    Poniky však dokázali v 36. minúte vyrovnať nádhernou strelou Styka spoza šestnástky. Ešte v prvom polčase sa dostali do vedenia, keď sa v 44. minúte šikovnou strelou medzi nohy brankára presadil Lajka.

    Braväcovo však zvýšilo v druhom polčase aktivitu a po skrumáži v šestnástke si pripísal Kochan druhý gól a uzavrel skóre na konečných 2:2.

    Oba tímy tak kráčajú v tabuľke VII. ligy bok po boku a na konte majú spoločne 20 bodov. Braväcovo je však pred Ponikmi na treťom mieste len o skóre.

    Tabuľky VII. ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AK šport SelceAK šport SelceAK šport Selce
    10
    8
    1
    1
    38:14
    25
    V
    V
    V
    P
    V
    2
    FK Sokol BraväcovoFK Sokol BraväcovoFK Sokol Braväcovo
    11
    6
    2
    3
    32:19
    20
    R
    V
    P
    V
    P
    3
    ŠK Obecný podnik lesov PonikyŠK Obecný podnik lesov PonikyŠK Obecný podnik lesov Poniky
    11
    6
    2
    3
    34:13
    20
    R
    V
    R
    V
    V
    4
    Jupie Banská BystricaJupie Banská BystricaJupie Banská Bystrica
    10
    6
    1
    3
    33:19
    19
    V
    R
    V
    P
    V
    5
    OFK Slovan ValaskáOFK Slovan ValaskáOFK Slovan Valaská
    11
    4
    2
    5
    24:34
    14
    P
    P
    P
    V
    V
    6
    FK - Baník ĽubietováFK - Baník ĽubietováFK - Baník Ľubietová
    11
    4
    2
    5
    30:34
    14
    P
    P
    R
    P
    P
    7
    TJ Slovan BeňušTJ Slovan BeňušTJ Slovan Beňuš
    10
    4
    1
    5
    35:33
    13
    V
    P
    V
    P
    P
    8
    TJ Družstevník MičináTJ Družstevník MičináTJ Družstevník Mičiná
    11
    3
    2
    6
    27:32
    11
    V
    V
    P
    R
    P
    9
    TJ Slovan MalachovTJ Slovan MalachovTJ Slovan Malachov
    11
    0
    1
    10
    10:65
    1
    P
    P
    P
    R
    P
    10
    TJ Slovan MichalováTJ Slovan MichalováTJ Slovan Michalová
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
