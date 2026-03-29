VIDEO: Výstavné góly na oboch stranách. Poniky a Braväcovo remizovali aj bez Tigrana, no nie 7:7

VII. liga - ObFZ Banská Bystrica
Poniky - Braväcovo 2:2 (2:1)
Góly: 36. Styk, 44. Lajka – 5. Kochan, 79. Kochan
Diváci: 2780
Futbalisti TJ Sokol Braväcovo remizovali v dnešnom zápase 12. kola VII. najvyššej ligy Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica.
V šlágri si rozdelili body s ŠK Obecný podnik lesov Poniky po výsledku 2:2. Zápas bol sponzorovaný v rámci aktivity Niké liga na dedine.
VIDEO: Gól Braväcova
Najskôr sa do vedenia dostali hostia z Braväcova, ktorí vďaka Kochanovi otvorili skóre z priameho kopu.
Poniky však dokázali v 36. minúte vyrovnať nádhernou strelou Styka spoza šestnástky. Ešte v prvom polčase sa dostali do vedenia, keď sa v 44. minúte šikovnou strelou medzi nohy brankára presadil Lajka.
Braväcovo však zvýšilo v druhom polčase aktivitu a po skrumáži v šestnástke si pripísal Kochan druhý gól a uzavrel skóre na konečných 2:2.
Oba tímy tak kráčajú v tabuľke VII. ligy bok po boku a na konte majú spoločne 20 bodov. Braväcovo je však pred Ponikmi na treťom mieste len o skóre.