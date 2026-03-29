ONLINE: ŠK Obecný podnik lesov Poniky - TJ Sokol Braväcovo dnes, VII. liga LIVE (12. kolo)

Futbalisti ŠK Obecný podnik lesov Poniky a TJ Sokol Braväcovo dnes hrajú zápas 12. kola 7. ligy.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
7. liga ObFZ Banská Bystrica 2025/2026
29.03.2026 o 15:00
ŠK Poniky
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
TJ Braväcovo
Prenos
Hostia majú na konte rovnaký počet bodov – 19, ktoré ich radí na 3. miesto. Jesennú časť zakončili suverénnym víťazstvom 7:0. Taktiež sa môže pochváliť jednou z najlepších bilancií na trávniku súpera.
ŠK Obecný podnik lesov Poniky
Domáce mužstvo aktuálne okupuje 4. pozíciu so ziskom 19 bodov, pričom ako jediný tím z ligy neprehral ani jeden z posledných piatich vystúpení. Pochváliť sa môže aj skóre 32:11, čo z mužstva robí najlepšie brániace mužstvo súťaže.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 12. kola v rámci 7. ligy ObFZ Banská Bystrica, kde sa proti sebe postaví ŠK Obecný podnik lesov Poniky a TJ Sokol Braväcovo.
Sledovať budeme mimoriadne ostré derby dvoch rivalov, ktoré si zaslúžilo zaradenie do série Niké liga na dedine. Pre oba tímy to bude prvý zápas v jarnej časti, ktorú odštartujú v nikéligovom štýle. Na priebeh stretnutia budú dozerať rozhodcovia z Niké ligy, k dispozícii bude taktiež aj systém VAR.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky VII. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AK šport SelceAK šport Selce
9
7
1
1
35:14
22
V
V
P
V
V
2
Jupie Banská BystricaJupie Banská Bystrica
10
6
1
3
33:19
19
V
R
V
P
V
3
FK Sokol BraväcovoFK Sokol Braväcovo
10
6
1
3
30:17
19
V
P
V
P
V
4
ŠK Obecný podnik lesov PonikyŠK Obecný podnik lesov Poniky
10
6
1
3
32:11
19
V
R
V
V
V
5
OFK Slovan ValaskáOFK Slovan Valaská
10
4
2
4
24:31
14
P
P
V
V
V
6
FK - Baník ĽubietováFK - Baník Ľubietová
10
4
2
4
29:28
14
P
R
P
P
V
7
TJ Slovan BeňušTJ Slovan Beňuš
9
3
1
5
29:32
10
P
V
P
P
P
8
TJ Družstevník MičináTJ Družstevník Mičiná
10
2
2
6
22:32
8
V
P
R
P
P
9
TJ Slovan MalachovTJ Slovan Malachov
10
0
1
9
10:60
1
P
P
R
P
P
10
TJ Slovan MichalováTJ Slovan Michalová
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body