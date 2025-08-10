Striedanie Ukrajinca ich vyšlo draho. Namiesto výhry kontumácia i mastná pokuta

SEMEROVO. Vo väčšine slovenských klubov všetkých súťaží je platenie hráča zo zahraničia - pokiaľ je naozaj posilou - najrýchlejšia cesta, ako zdvihnúť silu svojho mužstva.
Stačí jediné, mať sponzora, ktorý bude jeho angažmán financovať. Kto by sa dnes piplal s chlapcom z dediny, keď nie je isté ani to, či pri futbale vôbec vydrží aspoň do konca dorasteneckého veku, alebo či - ak na to má vôbec kvalitu - a prejde k mužom, neskončí po prvom nezdare, alebo prvej hlasnejšej kritike z tribúny.
Dnes hrá bez zahraničných legionárov len málo mužstiev aj v najnižších krajských súťažiach naprieč Slovenskom. Semerovo z okresu Nové Zámky takým ešte donedávna bolo, v šiestej lige Východ HUMMEL si však dedina s 1300 obyvateľmi iba so Slovákmi v posledných rokoch už nevystačila a tiež naskočila na juhoamerickú vlnu.
Nakoniec, len pred pol rokom, v prvom jarnom kole prehrala doma so Želiezovcami kontumačne 0:3, pretože na zápas nenastúpila pre nedostatok hráčov. Potom sa však Semerovčania obdivuhodne zmobilizovali a po vynikajúcej jari ich od konečného strieborného stupienka delili iba dva body.
Fatálny lapsus s Lapsiukom
V stretnutí prvého kola novej sezóny šiestej ligy FC Semerovo – FC Okoličná na Ostrove, ktoré Semerovčania vyhrali na ihrisku 2:0, sa im však prihodilo čosi nevídané, čo však s nedostatkom Slovákov v kádri úzko súvisí.
Na očakávaný premiérový zápas postavil hrajúci tréner a dlhé roky najlepší strelec mužstva Peter Nagy od začiatku troch legionárov – dvoch čiperných ofenzívnych Brazílčanov s odfarbenými vlasmi, 18-ročného Lucasa Maia Dos Santosa a 22-ročného Jeana Gonçalves Duarteho a do obrany 21-ročného Juana Jose Lenis Parda z Kolumbie.
Povolenú kvótu štyroch cudzincov naplnili domáci v 61. minúte dobrého šiestoligového stretnutia za priebežného stavu 1:0 pre domácich striedajúcim 18-ročným Brazílčanom Lucasom Bon Melom, lenže to nebolo všetko.
Na lavičke zostal ešte 18-ročný Ukrajinec Jevgenij Lapsiuk, ktorý išiel hore v 91. minúte na „taktické“ striedanie 41-ročného Petra Nagya, ktoré však bolo úplne zbytočné, pretože Lapsiukova premiéra medzi mužmi trvala asi len minútku a začínajúci futbalista sa poriadne ani nedotkol lopty. Navyše, striedaný Nagy nebol zranený.
Volal niekto z domácich?
Fatálna chyba sa prevalila už na druhý deň, keď dostal nepísaný líder a nedávny tréner hostí od Komárna Štefan Uzola telefonát z neznámeho čísla, evidentne od niekoho, kto na zápase v okrese Nové Zámky bol, že za domácich nastúpili až piati zahraniční hráči.
„Volal asi niekto z domácich, kto mal dokonalý prehľad o hráčoch ich mužstva. Dokonca nám zatelefonovali ešte aj z jedného ďalšieho konkurenčného mužstva, preto sme ihneď podali podnet na riadiaci zväz,“ nič netajil stále aktívny hráč, ktorý hral aj druhú ligu za Šaľu a teraz je profesionálnym trénerom mládeže v KFC Komárno.
„Netuším, prečo Semerovo poslalo do hry piateho cudzinca, pretože za stavu 2:0 by v nadstavenom čase dohralo prípadne aj s desiatimi hráčmi.
Na vynútené striedanie to nevyzeralo, skôr taktické s tým, že si domáci mysleli, že je to v poriadku, pretože Brazílčan s číslom 10 išiel v 89. minúte z ihriska dole,“ podrobne opisoval prehraný zápas s trojbodovým darčekom 42-ročný Uzola, ktorý sa dostal do hry hneď po prestávke.
Poslať na ihrisko Ukrajinca bola chyba
Semerovo nezačalo sezónu šťastne. Víťazný zápas prehralo napokon za zeleným stolom kontumačne 0:3, v predkole Slovnaft Cupu vypadlo až po penaltovom rozstrele a domácej remíze 2:2 s Veľkými Lovcami, kedy dorastenec Lapsiuk do hry vôbec nezasiahol.
Mimochodom, tento mladík hral doteraz iba za spoločný dorast so susednou Jasovou, kam chcel ísť toto leto na hosťovanie, pretože Semerovo už dorast nemá.
Klub zo Semerova mu však letný pokus dostať sa na hosťovanie do Jasovej 18. júla podľa Futbalnetu neodsúhlasil a ten z 25. júla je vyfarbený na červeno tiež. Až tretí pokus, zo 6. augusta - teda už po nešťastnej kontumácii - je vysvietený na zeleno...
„18-ročný dorastenec Lapsiuk žije v Semerove s rodinou od svojich šiestich rokov, ľudia z vedenia klubu ma na porade tri dni pred prvým kolom presvedčili, že už má slovenské občianstvo a že sa neberie ako zahraničný hráč,“ povedal pre Sportnet hrajúci tréner FC Semerovo Peter Nagy, ktorý žije v okresných Nových Zámkoch a začínajúceho áčkara dôvernejšie ešte ani nepoznal.
„V našom mužskom tíme bol len na niekoľkých tréningoch, vedenie ho nechcelo pustiť do Jasovej, vraj aby hral doma a takto to dopadlo,“ neskrýval rozčarovanie tréner, ktorý mu daroval kratučkú premiéru vo víťaznom šiestoligovom ostrom zápase.
„Podľa pravidiel sme zápas prehrali, s tým sa už nedá robiť nič. Stratené tri body sa pokúsime získať najbližšie v Komjaticiach, kde nám však budú chýbať viacerí dovolenkujúci hráči zo základnej zostavy,“ hovoril v piatok po zverejnení úradnej správy.
I keď riadne rozladený, dlhoročný kanonier krajských súťaží vyzdvihol hru hostí z Okoličnej. „Zápas sme bojovnosťou, veľkým úsilím mužstva a hrou na kontry síce vyhrali dvojgólovým rozdielom, musím však povedať, že Okoličná, ako vlaňajší piatoligista, bola na ihrisku lepšia a považujem ju za jedného z favoritov na postup.“
Isté je, že Semerovčania prišli o tri body vybojované na ihrisku, okrem toho dostali mastnú pokutu 300 eur a kapitán mužstva Tomáš Hatala, tréner Peter Nagy a aj vedúci mužstva nemôžu mesiac vykonávať svoju funkciu.
Delegát: Hrať môžu štyria
Keďže je na ďalšie riešenie na komisiu prizvaný aj asistent rozhodcu číslo 1, ktorý má na starosti striedania, Sportnet dal priestor na vyjadrenie aj delegátovi stretnutia Róbertovi Šimákovi, ktorý vniesol viac svetla.
„Už pred zápasom Semerovo – Okoličná sme museli riešiť jednu neštandardnú vec. Keďže v obci nebol v ten deň elektrický prúd, zostavy mužstiev a celé súpisky sme robili pomocou mobilných telefónov.
Kvôli iným okolnostiam stretnutie viedol nakoniec treťoligový rozhodca, čo úrovni vedenia zápasu len pomohlo.
Hlavným dôvodom, že bol zápas skontumovaný je fakt, že doň nastúpil piaty legionár. To, že na domácej celkovej súpiske aj s náhradníkmi boli napísaní dokopy až piati legionári by nebol problém, pokiaľ by zasiahli do hry iba štyria.
Snáď, ak by šla elektrina a boli vytlačené celé súpisky prehľadne na papieri, tak by počet zahraničných hráčov udrel domácim funkcionárom viac do očí a o poslednom striedaní v 91. minúte by ani neuvažovali.
Je tu však ešte jedna súvislosť. Len pred týždňom hralo Semerovo zápas Slovnaft Cupu, ktorý neriadi ZsFZ, ale SFZ a v ňom môžu nastúpiť až piati zahraniční hráči,“ hovoril k veci delegát Šimák.
V spomínanom predkole pohára však hrali len dvaja Brazílčania a semerovský Ukrajinec presedel celý hrací čas a aj penaltový rozstrel na lavičke náhradníkov.
V domácom tábore bolo počuť aj názor, že zápas prehrali už v momente dopísania piateho legionára na zápasovú súpisku.
Pravidlo o počte štartujúcich zahraničných hráčov v jednom súťažnom stretnutí sme si preto overili aj u toho najpovolanejšieho, šéfa ŠTK ZsFZ Tibora Révaya.
„V jednom stretnutí môžu hrať maximálne štyria zahraniční hráči. Medzi náhradníkmi môžu byť v Zápise o stretnutí uvedení aj ďalší, povedzme štyria,“ znelo úplne jasno z Nitry.
Hrozba rýchlo zažehnaná
V druhom kole cestovalo Semerovo, ktoré začínalo sezónu s piatimi legionármi v kádri, do Komjatíc, ktoré, hrajú naopak, už štrnásty rok výlučne s vlastnými odchovancami.
Nielen preto sme si nenechali ujsť okresný derby zápas na štadióne mužstva, ktoré ani nemalo v tejto sezóne krajskú šiestu ligu hrať.
Komjaticiam chýbal k záchrane jeden bod a videli sa v okresnej siedmej lige. Až do momentu, keď OŠK Iža poslal dva týždne pred prvým kolom oficiálne odhlásenie zo súťaže pre nedostatok financií, aj na platenie hráčov, ktorí následne začali húfne odchádzať do okolitých klubov.
Oslovený bol prvý tím pod čiarou Komjatice a hrozba nepárneho počtu účastníkov tak bola zažehnaná.
Semerovo vezie body
Po veľkom administratívnom prešľape prišli Semerovčania do Komjatíc iba s jedenástimi hráčmi, pretože niektorí mali naplánované dovolenky. A keď ich načal už v desiatej minúte po bratskej spolupráci dvoch Krehákovcov hlavičkou k bližšej žrdi útočník Mário, zdalo sa, že hosťom ruže nepokvitnú.
Lenže, postom času futbalovejší Semerovčania prevzali iniciatívu, na krídlach mali dvoch Brazílčanov, na ktorých bola radosť pozerať.
Domácich riadne vyzvŕtali a za svoj výkon si slovenský honorár určite zaslúžili.
Trojzáprah Semerova okolo hroťáka a hrajúceho trénera Nagya s ľahkonohými krídielka Lucasom Dos Santosom a Duartem, ktoré nastúpili v 35 stupňovej horúčave v rukávnikoch, bol v každom okamihu nebezpečný. V samom závere polčasu načechral loptu až za stopéra Lucas Dos Santos a efektívny Duarte gólom do šatne vyrovnal.
Aj po obrátke boli pohyblivejší hostia, ktorí hrali bez možnosti striedania, no šance brazílskych tykadiel sa neujali. A keď jedovka Nagya iba lízala Hajnalovu ľavú žrď, zdalo sa, že body sa budú deliť. Domáci svoje náznaky šancí nedotiahli, ale päť minút pred koncom definitívne udreli hostia, ktorí sa po nájazde dvoch brazílskych „sršňov“ dočkali víťazného – vlastného - gólu na konečných 2:1.
Prekvapili Veľké Lovce
V šlágri druhého kola FC Okoličná n/O – ŠK Svodín (2:1) narazila na seba dvojica ašpirantov na titul, no lepšiu formu potvrdili domáci, kým rival korigoval až v 90. minúte.
Futbal vo Svodíne oslavuje v budúcom roku storočnicu a Svodínčania si vysnili na konci sezóny aj oslavu historického úspechu. Aj preto dotiahli toto leto silnú štúrovskú enklávu na čele s bývalým reprezentačným stopérom Kornelom Salátom, ktorého čaká už koncom augusta aj jeden poriadne pikantný zápas v Slovnaft Cupe.
V prvom kole dokázal totiž posilnený Svodín nečakane vyradiť piatoligové Šahy (3:1), no a v tom druhom snáď začnú v predstihu aj oslavy. Príde totiž nikéligové Komárno, v ktorom je však stopér Svodínčanov Saláta platený ako asistent trénera. Ktovie či mu dá zamestnávateľ dve-tri hodiny voľna, aby kopal proti svojim zverencom.
Za prekvapenie kola možno označiť vysoké víťazstvo Veľkých Loviec v Bánove (2:6), ale vytiahol sa nováčik Komoča, ktorý doma pokoril Želiezovčanov (2:1). Tých oslabil vylúčený navrátilec zo štvrtoligovej Paty Brazílčan Alcantara Almeida už v 3. minúte.
Expiatoligové Hurbanovo zdolalo pod novým trénerom Istvánom Gyurenkom doma Starý Tekov 2:0 vďaka gólom Brazílčanov Jonathana De Souzu a Costa Ferreiru Da Silvu.