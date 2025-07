Historický bronz dosiahli so začínajúcim trénerom. Súper prvého kola sa im zmení

LIPOVÁ. Futbalisti OŠK Lipová hrajú skupinu Východ šiestej ligy HUMMEL na juhozápade Slovenska ešte iba poltucet rokov, no v uplynulej sezóne sa dokázali predrať na stupne víťazov. V 16-člennej súťaži skončili tretí, pritom získali vďaka vynikajúcej jari rovnaký počet bodov ako druhé Podlužany, pre ktorá však hrali lepšie vzájomné zápasy. Vo vôbec prvom ročníku po postupe do „kraja“ finišovali tretí od konca, keď pod sebou zanechali Bánov a FK Activ Veľké Kosihy, ktorý už neexistuje.

Konečný rezultát s bronzovým leskom je pre jeden a poltisícovú dedinu z dolnej Nitry najväčším úspechom doterajšej histórie.

V ročníku 2022/23 skončili Lipovčania na piatom mieste, v covidovej sezóne boli po 15 kolách štvrtí, inak sa zväčša pohybovali v dolnej polovici tabuľky. Po vlaňajšom trinástom mieste však išli do menšieho rizika a trénerskú taktovku zverili do rúk začínajúceho lodivoda, ktorý dovtedy mužský tím nikdy neviedol. 36-ročný Martin Braun hral predvlani ešte za piatoligové Šurany a popri tom trénoval štvrtoligový dorast Šurian. Rodený Šaľan, ktorý obúval krátko aj druholigové kopačky Dusla však zvládol svoju prvú vážnejšiu trénerskú štáciu nad všetky očakávania a ako hrajúci tréner doviedol OŠK Lipová k najlepšiemu umiestneniu. „S klubom ŠK Šurany máme dlhodobo veľmi dobré vzťahy a keď sme sa dozvedeli, že Martin Braun chce už viac rozvíjať svoje trénerské vlohy, tak sme ho oslovili,“ vrátil sa niečo vyše roka dozadu iba 35-ročný prezident OŠK Lipová Filip Klučka, ktorý robí futbal v rodnej obci už rovných dvanásť rokov a bol pri všetkom na ceste z vtedajšej druhej okresnej triedy, teda predposlednej možnej súťaže.

„Na Lipovej robíme skupina piatich ľudí futbal predovšetkým so srdcom, napríklad ja nie som nejaký prezident klubu, ktorý príde v nedeľu tesne pred majstrovským zápasom na futbal v kravate. V týždni mám na starosti aj kosenie trávnika, našťastie teraz už máme napríklad aj automatickú závlahu. Skrátka, u nás funguje futbal iba vďaka úsiliu úzkej skupiny ľudí, pričom mojou pravou rukou je Juraj Ďúran,“ povie pre Sportnet šéf malého dedinského klubu, ktorého neodmysliteľným zápasovým outfitom sú tepláky. Krádež novej kosačky spred troch rokov trávnikara vôbec nepotešila. „Určite nie, ihrisko sme nemohli nechať zarásť, pomohol nám však obecný úrad, ktorého poslanci expresne rýchlo odhlasovali kúpu novej kosačky.“ Ohromné skúsenosti lídrov Historický bronzový stupienok musí hriať pri srdci hlavne dušu futbalu na Lipovej. „Je to tak, o to viac po tom, čo sme zažili všelijaké obdobia. Teraz si futbal viac-menej užívame. Jesennú časť sme pritom nemali výsledkovo príliš úspešnú. Bolo to však spôsobené tým, že sme v nej hrali až deväť zápasov vonku a len šesť doma, čo sa na jar otočilo v náš prospech. Poviem úprimne, ja som už v zimnej príprave cítil, že odvetná časť by pre nás mohla byť výsledkovo úspešná. Mužstvo pracovalo v príprave dobre, v zimnej lige sme porazili napríklad aj piatoligové Tvrdošovce a zo šiestich prípravných zápasov sme prehrali iba v generálke proti Šuranom.“

Skúsený tím vyhral v odvetách osem zápasov a v troch remizoval. „Mužstvo bolo v prvom rade súdržné, to bolo, podľa mňa, rozhodujúce. Rozhodovali tiež veľké skúsenosti väčšiny našich hráčov.“ A naozaj, za Lipovú hrali okrem spomínaného hrajúceho trénera Martina Brauna, aj 37-ročný ex-Šuranec Miloš Fehervári, ktorý má rovnako šaliansku hráčsku druholigovú stopu. Do rodnej obce sa však pred rokom a pol vrátil cez Rakúsko dokonca aj 41-ročný Ján Chovanec. A ten má veľmi veľa odohrané aj za päť klubov v najvyšších súťažiach na Slovensku, Česku a Poľsku – za Trnavu, Ružomberok, Myjavu, Teplice a Ruch Chorzów).

Hrajúci tréner Martin Braun (vpravo) doviedol klub OŠK Lipová k historickému úspechu. (Autor: Zuzana Garayová)

Ohromnou oporou je 45-ročný futbalový nezmar Peter Poláček, ktorý hral za Šurany krátko aj tretiu ligu a v strede poľa bol platný 42-ročný bývalý stredopoliar Nových Zámkov Daniel Hajko, ktorý sa po sezóne rozhodol ukončiť futbalovú kariéru. „Aj o týchto hráčov sa mohlo mužstvo oprieť, tréner Martin Braun bol v strede obrany takmer bezchybný, Ján Chovanec servíroval zo svojej ľavej strany nespočetné množstvo vynikajúcich a presných centrov, veľmi nám pomohlo aj pätnásť gólov stredopoliara Miloša Feherváriho, Peter Poláček oslávil v máji 45 rokov, no kondične je stále príkladom, veď hráva v Nových zámkoch aj hokejovú Požitavskú ligu a pre našu defenzívu je veľkou istotou,“ spokojne si voľká Klučka.

Mladík sa neutopil Ktoré jarné výkony stoja za zmienku, zisťujeme. „Veľmi dobre najmä v defenzíve sme odohrali stredajšiu dohrávku v Semerove, kde sme zaslúžene zvíťazili po góloch Kollára, Brauna a Chovanca 3:1. V treťom jarnom kole sme doma porazili po dobrom výkone vtedy ešte silné Želiezovce po góloch Feherváriho a Smrečeka 2:0, no cením si aj víťazstvo 4:2 v poslednom kole vo štvrtej Marcelovej, kde nám išlo o stupne víťazov a kde dali po dva góly Fehervári a Turan, ktorý predtým dlhodobo chýbal kvôli zraneniu. Veľkú radosť mám z toho, že v Marcelovej odohral svoj prvý zápas za mužov náš odchovanec, 19-ročný Martin Maslančík, ktorý hral doteraz za náš spoločný dorast s OFK Maňa a mal aj striedavý štart za dorast Šurian. Tréner Braun ho hodil v Marcelovej do hlbokej vody na kraj obrany, kde si ho z postu stopéra vhodne zadirigoval.“ Súcich dorastencov rastie málo Lipová však musí toto leto riešiť hlavne zloženie stredu poľa. „Rozohrávač Miloš Fehervári prijal miesto hrajúceho trénera v konkurenčnom Bánove a spomínaný Daniel Hajko ukončil dlhú futbalovú kariéru. Za jeho služby odvedené v našich farbách mu chcem aj touto cestou poďakovať, pretože to bol pre nás doslova rozum stredu poľa s nenapodobiteľnou a nepredvídateľnou prihrávkou do gólovej šance.“

Z mužstva odišiel do Trávnice útočník Dávid Stacho a Viktor Mikulec sa vrátil domov do Mojzesova. „Pred novou sezónou k nám prichádza záložník Ján Komora z Kmeťova, tiež skúsený, 27-ročný Gruzínec Revazi Kalichava z Trávnice, ktorý hral aj piatu ligu za Šurany, kde pracuje a z Veľkých Loviec sa domov vracia Dominik Roob,“ vyratúva Filip Klučka, ktorý nevylúčil ani možnosť príchodu ešte jedného hráča pred prvým kolom. „Preradiť svojho dorastenca zo štvrtej či piatej dorasteneckej ligy nie je dnes vôbec jednoduché, pretože - na rozdiel od minulosti - buď chýba aspoň aké-taká kvalita, alebo sa nádejný áčkar urazí pri prvej príležitosti „za nič“ a je po futbalistovi.“

Duša futbalu v OŠK Lipová Filip Klučka v tradičnom zápasovom postavení. (Autor: FC Komjatice)

Top letná posila Najväčšou letnou posilou Lipovej tak bude, paradoxne, futbalista ktorý oslávil v máji päťdesiatku. Pred piatoligovým jarným stretnutím Šurany – Bešeňov (1:0) tlieskali fanúšikovia Petra Procháczku na tribúne v stoji. Ešte aj v minulej sezóne mal ako päťdesiatročný zadák totiž u piatoligistu najvyššiu minutáž a vyťaženosť a buď na poste stopéra, alebo krajného obrancu dokázal bežne skrotiť aj o tridsať rokov mladšie krídielko súpera.

„Peter Procháczka sa už chcel predsa len posunúť do nižšej súťaže a keďže sa dobre pozná s našim trénerom, ten ho dokázal prehovoriť, aby nám prišiel pomôcť. Z blízkych Šurian chodí k nám na tréningy vždy bežecky,“ prezradil funkcionár na futbalistu, ktorý hral pred rokmi aj tretiu ligu za Palárikovo a ktorý absolvoval niekoľko ročníkov známeho 134 km behu Od Tatier k Dunaju. Do bronzového kádra OŠK patrili okrem spomínaných hráčov aj brankár Samuel Švajda, vysoký obranca Ľubomír Kollár, ďalej Jakub Gago, Ján Farbiak, vydarená letná posila Lukáš Karas či 19-ročný Aleš Nagy. V strede poľa operovali aj čiperný Martin Pútec, nesmierne platný Gruzínec Tornike Zandarashvili či Adam Gašparík. Vyššie hrali navrátilec Michal Gábriš, Dávid Stacho či 13-gólový Viktor Smreček. Nová sezóna bude ťažšia Čo očakávajú na Lipovej od novej sezóny, pýtame sa toho najpovolanejšieho. „Z vyššej súťaže prišli Hurbanovo a Okoličná na Ostrove, kvalitu čakám aj od Kalnej nad Hronom, ktorá prichádza ako druhé mužstvo z okresu Levice. Uvidíme, ako sa ukáže Komoča, no určite očakávam ťažšiu súťaž, ako bola tá minulá. V novej sezóne však zostane Lipová takmer bez derby zápasov, pretože najbližší susedia zo Šurianska buď vypadli (Komjatice, Veľký Kýr, rok predtým aj Černík), alebo postúpili (Kmeťovo). „Práveže sme teraz zostali bez skutočných rivalov a blízkych susedov, takže sa nám zvýšia napríklad náklady na cestovné, navyše, jediné pravé derby budeme hrať proti Bánovu, pretože zápas s Veľkými Lovcami z nášho okresu nemá u našich fanúšikov potrebný cveng a ani príťažlivosť. Taká Kalná nad Hronom či Okoličná na Ostrove zrejme budú mať hráčku kvalitu, ale vzdialenosťou to pre nás nebudú atraktívni súperi,“ uvažuje Klučka nad aktuálnymi novinkami.

A to sa do šiestej ligy ešte odmietli prihlásiť majstri okresov Levice (Čajkov) a Komárno (Chotín). „Pre mňa je však aj tak najväčším prekvapením, čo urobila štvrtá Marcelová, keď sa rozhodla prihlásiť až do siedmej ligy. Práve tam sme hrali v poslednom kole a vôbec nič niečomu takému nenasvedčovalo. Naozaj som zostal v šoku, že tak veľká obec, ktorá hrala nedávno dokonca tretiu ligu, ide dobrovoľne do okresu.

V 22. kole remizoval OŠK Lipová (v červenom) 2:2 s OŠK Iža, ktorý však v prvom kole práve na Lipovú nepríde. (Autor: Veronika Jakab)

Problémy v okrese Komárno Do šiestej ligy teda odmietol postup majster okresu Komárno Chotín, nižšie sa prihlásila neďaleká Marcelová, no a v júli sa hovorí hlavne o veľkých problémoch ďalšej dediny z prihraničného okresu - Iži. „Práve Iža nás zaujímala osobitne, pretože v prvom kole novej sezóny mala prísť k nám. Aj podľa oficiálnej evidencie prestupov na Futbalnete však jej hráči zatiaľ iba húfne odchádzajú.“ Podľa informácií z Komjatíc, ktoré majú tesne - o jeden bod - vypadnúť, no ktoré majú dostatok vlastných hráčov nenaučených na peniaze za futbal, malo vedenie Iže u prezidenta FC Komjatice Martina Marenčáka minulý týždeň telefonicky zisťovať, či by boli Komjatičania ochotní zaplatiť polovicu prípadnej dvojtisícovej pokuty, ak by sa klub z ľavého brehu Dunaja ešte pred prvým kolom z krajskej šiestej ligy, ktorá sa hrá na území okresov Nové Zámky, Levice a Komárno, nakoniec odhlásil.

Podľa klubovej stránky OŠK však Obecný úrad v Iži už v zime informoval, že bude musieť zásadne znížiť dotáciu pre futbal, podobne, ako iné samosprávy. Ižania sa však krajského futbalu vzdať len tak nechceli - a ako posledný šestnásty účastník – sa do šiestej ligy Východ, nakoniec, predsa len pár hodín pred uzávierkou podávania prihlášok oficiálne prihlásili. Z Iže hráči odchádzajú „Ja môžem povedať, že náš Obecný úrad Lipová nás podporuje primerane a dostatočne vzhľadom na naše skromné pomery. Nášmu futbalovému klubu uhrádza napríklad všetky náklady spojené s údržbou štadióna, tiež náklady na cestovné pri zápasoch u súperov a náklady na odmeny pre delegované osoby. Proste, my si sťažovať nemôžeme, za čo sa chcem vedeniu obce i poslancom obecného zastupiteľstva poďakovať. Okrem toho však máme aj niekoľko drobných sponzorov z dediny, ktorí majú radi futbal a ktorí chodia najmä na domáce zápasy. O finančných problémoch Iže sa hovorilo už dávnejšie, vidíme, že im hráči naozaj odchádzajú, no my sa pripravujeme na prvé kolo v normálnom režime. Či k nám príde Iža, alebo prídu Komjatice, je nám v podstate jedno. Rozdiel je iba v tom, že s Komjaticami by prišli aj diváci a na jar by sme to mali do Komjatíc iba štyri kilometre,“ zakončil prezident OŠK Lipová.

Predvlaňajší nováčik z Iže hral pritom pekný, útočný futbal a jeho hráči dokonca zaujali na ihrisku väčšinou slušným správaním. Komjatice sa chystajú celé leto na siedmu ligu, ktorú chceli vyhrať a v najkratšom možnom čase sa tak do najnižšej krajskej súťaže vrátiť. Definitívny koniec Pred uzávierkou článku sme sa ešte spojili s prezidentom OŠK Iža Richardom Kesegom, ktorý sa práve vrátil z posledného rokovania u starostu obce.

Futbalisti OŠK Iža v poslednom kole v Starom Tekove. Kapitán Kuruc je už v Hurbanove, Geč v Šrobárovej, Kastsiukevich (14) v Bešeňove a Spányik (4) v Komoči. (Autor: Veronika Jakab)

„Už je to definitívne, do šiestej ligy nenastúpime. Dnes či zajtra pošle tajomník klubu pán Pavlík na zväz odhlásenie sa zo súťaže,“ povedal vo štvrtok 17. júla po 15. hodine neveselým hlasom Richard Keseg. Horšie však je, že Iža sa stáva v poradí ďalšou obcou, kde futbal nateraz končí.

„Odhlásenie sa OŠK Iža na našu Športovo-technickú komisiu zatiaľ ešte nedorazilo, práve som si to preveroval, no ak sa tak stane a Komjatice budú spĺňať ostatné náležitosti, ŠTK ich zaradí do namiesto Iže do novej sezóny šiestej ligy Východ,“ vyjadril sa pre Sportnet vo štvrtok podvečer prezident ZsFZ Peter Kováč. Tabuľka VI. ligy Východ HUMMEL ZsFZ