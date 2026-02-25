    Vyžrebovanie súťaží: Pozrite si, kedy hrá vaše mesto či dedina (Futbalová jar 2026)

    Aj v nižších súťažiach sa odohrávajú každý víkend zaujímavé futbalové súboje.
    Aj v nižších súťažiach sa odohrávajú každý víkend zaujímavé futbalové súboje. (Autor: Timea Bazsó)
    Sportnet|25. feb 2026 o 23:45
    ShareTweet0

    V prílohe denníkov SME a Korzár nájdete v utorok 3. marca vyžrebovanie jarnej časti futbalových súťaží.

    Každý víkend sa na Slovensku odohrajú stovky futbalových zápasov, ktoré sledujú tisícky fanúšikov.

    Viete, kedy, kde a proti komu nastúpi tím z vášho mesta či obce? Kde sa hrajú ozajstné dedinské derby?

    V prílohe denníkov SME a Korzár nájdete v utorok 3. marca kompletné vyžrebovanie jarnej časti futbalových súťaží na Slovensku - od Niké ligy, až po šiestu ligu.

    V čom bude futbalová jar výnimočná? Ktoré kluby ašpirujú po jeseni na postup a kde sa bude hrať o záchranu?

    Okrem vyžrebovania s tabuľkami súťaží a unikátnymi QR kódmi nájdete v prílohe aj aktuality, príbehy a zaujímavosti.

    Futbalnet

    Futbalnet

      Aj v nižších súťažiach sa odohrávajú každý víkend zaujímavé futbalové súboje.
      Aj v nižších súťažiach sa odohrávajú každý víkend zaujímavé futbalové súboje.
      Vyžrebovanie súťaží: Pozrite si, kedy hrá vaše mesto či dedina (Futbalová jar 2026)
      st 23:45
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Vyžrebovanie súťaží: Pozrite si, kedy hrá vaše mesto či dedina (Futbalová jar 2026)