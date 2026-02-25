Vyžrebovanie súťaží: Pozrite si, kedy hrá vaše mesto či dedina (Futbalová jar 2026)

Každý víkend sa na Slovensku odohrajú stovky futbalových zápasov, ktoré sledujú tisícky fanúšikov.
Viete, kedy, kde a proti komu nastúpi tím z vášho mesta či obce? Kde sa hrajú ozajstné dedinské derby?
V prílohe denníkov SME a Korzár nájdete v utorok 3. marca kompletné vyžrebovanie jarnej časti futbalových súťaží na Slovensku - od Niké ligy, až po šiestu ligu.
V čom bude futbalová jar výnimočná? Ktoré kluby ašpirujú po jeseni na postup a kde sa bude hrať o záchranu?
Okrem vyžrebovania s tabuľkami súťaží a unikátnymi QR kódmi nájdete v prílohe aj aktuality, príbehy a zaujímavosti.