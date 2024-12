Šláger jesene sprevádzali emócie i prerušenie. V Žiline vypukla erupcia radosti až v závere

Michal Ščasný, tréner MŠK Žilina: "Ceníme si výsledok, sme radi, že sme vyhrali s najlepším tímom na Slovensku, ideme však ďalej. Veľmi ďakujem mojim hráčom, rovnako tak fanúšikom, ktorí dnes prišli v hojnom počte. Musíme sa pripraviť na posledný zápas jesene v Skalici, aby sme ho zvládli a potvrdili body z náročných zápasov."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Gratulujem Žiline k výhre, bola o gól lepšia, pretože sme nezvládli záver. Nebol to okulahodiaci zápas, bolo to z taktického hľadiska. Použil som zostavu so zápasu s Midtjylladnom. Nezvládli sme záver, Žilina to urobila perfektne. Výsledok beriem na seba, dal som dôveru hráčom, ktorí ju nevyužili."