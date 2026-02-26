Líder tabuľky prišiel o dve opory. Dôležité je, aby fungoval tím ako celok, hovorí brankár

Brankár Filip Regitko.
Brankár Filip Regitko. (Autor: archív FR)
Peter Cingel|26. feb 2026 o 08:00
Odchody kvalitných hráčov sú vždy citeľné, no je to prirodzená súčasť futbalu, hovorí.

Po jesennej časti TIPOS III. ligy – skupiny Východ okupujú čelo tabuľky Futbalový klub Spišská Nová Ves a FK Humenné.

Oba tímy majú na konte zhodný počet bodov, ich vzájomný zápas na pôde Humenného sa skončil remízou, a tak o líderskej pozícii Spišiakov rozhodol lepší rozdiel skóre.

Kým Humenné počas zimy aktívne posilňovalo káder, Spišská Nová Ves podľa medializovaných informácií prišla o dve výrazné opory.

Do Lokomotívy Košice zamieril Erik Pačinda a do konkurenčného Humenného Mateus De Oliveira Silva. Ani na Spiši však neskladajú zbrane a postupne pracujú na doplnení kádra.

O aktuálnom dianí v kabíne lídra TIPOS III. ligy sme sa rozprávali s 23-ročným brankárom Spišskej Novej Vsi FILIPOM REGITKOM.

Odchovanec Starej Lesnej pôsobil počas kariéry v Kežmarku, Poprade, Dunajskej Strede, Pohroní, poľskom Pelpine i Starej Ľubovni. Na jar nastúpil v 17 ligových a pohárových stretnutiach, odchytal 1350 minút a na konte má dve žlté karty.

Ako hodnotíte zimnú prípravu?

Zimnú prípravu hodnotím celkovo pozitívne. S chalanmi sme pracovali poctivo, tréningová dochádzka bola veľmi dobrá a postupne sa nám darilo zapracovať aj nových hráčov.

Samozrejme, nevyhli sa nám menšie výpadky pre choroby, no to k príprave patrí. Dôležité je, že tím je dobre pripravený na jarnú časť.

Z mužstva odišlo niekoľko kvalitných hráčov. Predpokladáte, že sa ich podarí adekvátne nahradiť?

Odchody kvalitných hráčov sú vždy citeľné, no je to prirodzená súčasť futbalu. Veríme, že sa nám podarilo káder vhodne doplniť a že noví hráči postupne zapadnú do systému.

Zároveň je to príležitosť aj pre ďalších chalanov, aby sa viac presadili. Dôležité je, aby fungoval tím ako celok, nielen jednotlivci.

Na jar vás čaká priamy súboj s Humenným o postup. Súper výrazne posilnil. Ako vidíte šance Spišskej Novej Vsi?

Očakávame veľmi náročný a zaujímavý boj. Humenné sa posilnilo, čo len potvrdzuje ich ambície, no my sa sústredíme predovšetkým na seba. Teraz nás zaujíma najbližší zápas v Medzeve. Ideme do toho so sebavedomím, ale zároveň s pokorou.

Aká je nálada v šatni pred štartom jari?

Nálada v kabíne je veľmi dobrá. Cítiť zdravé sebavedomie a kolektív drží pokope, čo je pre nás mimoriadne dôležité. Tešíme sa na súťažné zápasy a chceme zabojovať o čo najlepší výsledok.

Aké sú vaše osobné ciele pred odvetnou časťou?

Mojím cieľom je podávať čo najlepšie výkony v každom zápase a pomôcť mužstvu neustále sa zlepšovať. Chceme plniť to, čo od nás tréner očakáva. Samozrejme, potešilo by ma čo najviac čistých kont, no beriem to ako výsledok zodpovednej práce celého tímu.

Čo chcete povedať na záver ?

Chcel by som poďakovať fanúšikom za dlhodobú podporu. Verím, že nás budú hnať dopredu aj na jar.

Zároveň si želám, aby sme sa vyhli vážnejším zraneniam a mohli nastupovať v čo najsilnejšej zostave. Čaká nás zaujímavá jar a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní.

Tabuľka III. ligy - Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
13
11
2
0
38:10
35
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
13
11
2
0
35:9
35
V
V
R
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
13
8
2
3
32:21
26
V
V
R
V
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
13
7
0
6
24:21
21
P
V
V
V
P
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
13
6
2
5
22:23
20
V
P
R
P
V
6
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
13
5
4
4
29:23
19
V
P
R
P
R
7
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
13
5
3
5
16:18
18
V
V
V
V
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
5
3
5
25:20
18
P
R
P
P
P
9
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
13
4
3
6
22:23
15
P
P
V
P
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
13
3
5
5
12:16
14
P
R
V
R
P
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
13
4
1
8
14:21
13
V
V
P
P
P
12
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
13
3
3
7
17:23
12
P
P
P
V
V
13
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
13
2
2
9
12:43
8
P
P
P
R
R
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
13
0
2
11
11:38
2
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

