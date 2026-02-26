Trnava má v derby poslednú šancu dokázať, že to v lige myslí vážne (podcast Spoza piva)

Fotka zo zápasu Trnava - Slovan.
Fotka zo zápasu Trnava - Slovan. (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|26. feb 2026 o 12:30
Vitajte pri epizóde číslo 153.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

Vitajte pri 153.epizóde podcastu Spoza piva, v najnovšej epizóde sa Timo a Samo venujú hlavne Lige majstrov a Niké lige. 

Kauza rasizmu, Viniciusa a Prestianniho na pár dní pohltila internet, pričom asi sa nikdy nedozvieme, o čo presne išlo.

Naše názory si vypočuj v epizóde a tvoje určite napíš do komentárov, prípadne do DM na Instagrame.

Riešime aj zázračnú cestu nórskeho Bodö/Glimt, ktoré v utorok senzačne vyradilo Inter a dostalo sa pri premiérovej účasti v Lige majstrov už do osemfinále. 

V našej lige je to veľmi zaujímavé. Trnava má zlú formu a čaká ju derby so Slovanom. Podbrezová zatiaľ na jar dala 14 gólov a dostala 0, pričom sa to pokúsi zmeniť cez víkend Prešov.

A Spoza piva bude určite pri tom. Budeš cez víkend na štadióne aj ty? 

VIDEO: 153. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
13
4
4
43:30
43
R
P
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
21
12
6
3
39:20
42
V
R
P
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
11
6
4
45:27
39
R
R
V
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
21
11
4
6
35:24
37
P
R
R
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
21
10
3
8
42:28
33
V
V
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
21
8
5
8
32:34
29
V
P
R
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
21
6
6
9
23:33
24
R
P
V
R
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
21
6
3
12
17:37
21
P
V
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
21
5
6
10
23:33
21
R
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
21
6
3
12
33:42
21
R
V
V
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
21
4
9
8
21:31
21
R
P
P
P
R
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
21
3
7
11
20:34
16
P
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

