Trnava má v derby poslednú šancu dokázať, že to v lige myslí vážne (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Vitajte pri 153.epizóde podcastu Spoza piva, v najnovšej epizóde sa Timo a Samo venujú hlavne Lige majstrov a Niké lige.
Kauza rasizmu, Viniciusa a Prestianniho na pár dní pohltila internet, pričom asi sa nikdy nedozvieme, o čo presne išlo.
Naše názory si vypočuj v epizóde a tvoje určite napíš do komentárov, prípadne do DM na Instagrame.
Riešime aj zázračnú cestu nórskeho Bodö/Glimt, ktoré v utorok senzačne vyradilo Inter a dostalo sa pri premiérovej účasti v Lige majstrov už do osemfinále.
V našej lige je to veľmi zaujímavé. Trnava má zlú formu a čaká ju derby so Slovanom. Podbrezová zatiaľ na jar dala 14 gólov a dostala 0, pričom sa to pokúsi zmeniť cez víkend Prešov.
A Spoza piva bude určite pri tom. Budeš cez víkend na štadióne aj ty?
VIDEO: 153. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.