SFZ nepoužil financie na dohodnuté ciele, kontroly odhalili nezrovnalosti

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR vykonalo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) dve finančné kontroly a zistilo nezrovnalosti. Bude ich nejako riešiť?
Hlavný kontrolór športu Jaroslav Magura sa v stanovisku vyjadril k obom kontrolám a detailne opísal, čo k daným prípadom patrilo a čo sa zistilo.
Prvá kontrola bola vykonaná od 20. augusta 2025 do 7. januára tohto roka. Rezort chcel zistiť, či finančný príspevok pre SFZ v sume 13 727 864 eur v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bol využitý na to, čo aj mal byť.
"Bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to: použitie príspevku nad rámec oprávnenia na úhradu výdavkov za poistné, odborné služby, ostatné služby a tovary v sume 4 459,71 eur (suma na vrátenie), nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté v sume 58 185,26 eur nedodržanie určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami pri úhradách výdavkov z bankového účtu príspevku uznanému športu, ktoré neboli uvedené vo vyúčtovaní príspevku v sume 243 441,91 eur, nezverejnenie Výročnej správy za rok 2023 v registri účtovných závierok v stanovenom termíne, nepreukázateľné účtovné záznamy.
SFZ v súvislosti so zistenými nedostatkami uhradil sumu na vrátenie, splnil prijaté opatrenia a predložil dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení," uviedol Magura.
Čo sa týka druhej kontroly, tak prebiehala od 7. októbra 2025 do 9. februára aktuálneho roka.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu zisťovalo informácie o príspevku pre SFZ zo štátneho rozpočtu v sume 2 400 000 eur na národný športový projekt "výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu" na výstavbu štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2024.
"Bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v sume 2 399 985,74 eur podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že SFZ počas obdobia 2022-2024 opakovane čerpal finančné prostriedky z poskytnutého príspevku pred samotným konečným použitím prostriedkov na stanovený účel za iným účelom ako technické zhodnotenie štadióna Futbal Tatran Aréna.
SFZ opakovane z účtu, ktorý bol výhradne zriadený na príjem a používanie štátnych finančných prostriedkov na výstavbu štadióna Futbal Tatran Aréna prevádzal finančné prostriedky na iné účty SFZ, prípadne na účty svojich klubov a tiež na účty miest, obcí, telovýchovných jednôt a iných subjektov za účelom realizácie infraštruktúrnych projektov "Eurá z EURA".
SFZ nedodržal určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami keď v rokoch 2022 až 2024 používal štátom poskytnuté finančné prostriedky aj na iný ako zmluvne stanovený účel výstavbu štadióna Futbal Tatran Aréna. SFZ nevznikla povinnosť na vrátenie predmetných finančných prostriedkov, keďže účel príspevku bol v konečnom dôsledku dodržaný," prezradil ďalej Magura.
SFZ v súvislosti so zisteným nedostatkom nemal žiadne námietky, akceptoval všetky predložené odporúčania, splnil prijaté opatrenia a predložil dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení, doplnilo sa v stanovisku.
Voľby prezidenta futbalového zväzu sa uskutočnia už v piatok 27. februára. O znovuzvolenie sa pokúsi Ján Kováčik, proti budú dvaja protikandidáti - Peter Palenčík a Martin Filipkov.