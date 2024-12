Spartak Trnava sa konečne dočkal. V Ružomberku vyhral po štyroch rokoch

Radim Kučera, tréner Ružomberka: „Mali sme zlý vstup do stretnutia. Naopak, Trnava začala veľmi dobre, aktívne. Pred našou bránkou boli závary, nepríjemné situácie. Úvod sme vôbec nezachytili a z toho sa potom ťažko dostáva. Prvý polčas sme ´prehospodarili´. Dostali sme gól, no mohli sme inkasovať aj viac. V závere sme však mohli vyrovnať, keby Martin Chrien dal gól. Cez prestávku sme si niečo povedali. Urobil som tri striedania, takisto došlo k zmene v rozostavení. Hráči, čo prišli, dali do toho úplne všetko. Bolo to však málo. V herných veciach nám to momentálne nejde, trápime sa. Odmakáme to, ale chýba nám ľahkosť, kvalita, dôraz, hlad. Pred zápasom som hráčom zdôrazňoval, že musíme si ustrážiť, aby sme nedostali prvý gól, lebo je Trnava nepríjemná v defenzíve. Dobre brániť a má kvalitnú prechodovú fázu. To sa aj potvrdilo. V druhom polčase sme nejaký tlak vytvorili, ale nie šance.“

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Myslím si, že slovo konečne to vystihuje. Konečne vieme, čo je to zvíťaziť aj nad Ružomberkom u nich. Stretnutie sa začalo podobne ako väčšina našich vzájomných duelov. Do zápasu hráči vstúpili ofenzívne, mali sme dve veľké šance. Nastrelili sme žrď, domáci vykopávali loptu spred prázdnej brány. Zahadzovali sme šance, no hrali sme veľmi dobre. Mal som radosť z chalanov. Postupom času sa aj Ružomberok dostal do hry a dal nám pocítiť, ako vie byť v domácom prostredí nepríjemný. Konečne sme však dali prvý, zlomový gól. Čakalo sa, že v druhom polčase budeme my viac trpieť. Domáci vystupňovali tempo. Pomohla im aj zmena systém. Aj keď nemali vyložené šance, už sme neboli toľko na lopte. To, čo trestuhodne nedali Kratochvíl a Paur sa nám napokon mohlo vypomstiť. Chalani to ale odmakali a vzadu zápas zvládli na nulu.“