Košičania pokračujú v zbieraní remíz, Skalica prerušila sériu prehier

Roman Skuhravý, tréner FC Košice: "Počas dva a pol mesiaca v Košiciach som zažil všeličo, čo sa týka zdravotného stavu, no to, čo sa nám stalo tento týždeň, bolo priveľa. Sme radi, že sme zápas vôbec odohrali a za to patrí hráčom vďaka. To, že sme ho neodohrali dobre, sme všetci videli. V prvom polčase sme mali platonické držanie lopty, ktoré k ničomu neviedlo. Skalici sme dovolili dostať sa do vedenia a vieme, že v takom prípade zodpovedne bráni a dokáže kúskovať hru. Na našich hráčoch bolo vidno, že dnes veľmi chceli, no chýbala tomu kvalita. Za bod z dnešného zápasu sme radi, pretože to, čo sme robili v závere v defenzíve, sa len tak nevidí. Iba vďaka brankárovi Dávidovi Šípošovi dnes máme bod."

David Oulehla, tréner MFK Skalica: "Bolo to veľmi náročné stretnutie, ktoré prinieslo to, čo sme očakávali. Košice majú rýchlych a silných hráčov. V prvom polčase sa nám daril taktický plán a eliminovali sme silné stránky súpera. Domáci v ňom nemali prakticky žiadnu gólovú šancu. Nám sa podarilo skórovať po brejku. S prvým polčasom sme boli spokojní. V druhom polčase domáci vyrovnali po našej chybe. Som však veľmi nespokojní, pretože sme v druhom polčase mali veľa dobrých ofenzívnych situácií, ktoré sme nedokázali využiť. Je to to, čo nás zráža a preto sme tam, kde sme."