Dva rozdielne polčasy. Trenčín to mal skvelo rozbehnuté, no DAC zmazal dvojgólové manko

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: "Sme sklamaní, na domácej pôde sme chceli vyhrať. Mali sme plán, chceli sme do zápasu vstúpiť aktívne, dostať súpera pod tlak, to sa nám nedarilo, urobili sme chybu a hneď z prvej šance Hájovský dal gól. Prvá rana. Vzápätí odišiel z ihriska ChristiánHerc, ďalšia rana, ale nebudeme sa vyplakávať. Priebeh nebol taký, aký sme si predstavovali. Dostali sme sa späť do zápasu, podarilo sa nám dať gól, škoda, že sme nedali druhý gól. Po individuálnej akcií sme dostali druhý gól a potom tretí. Medzitým sa zranil aj Ortiz. Aj z pohľadu zranení nás to facká, ale aj to prináša futbal. V polčase sme si povedali, že máme 45 minút, aby sme to zmenili a zmenili sme rozostavenie. Chlapci podali výborné výkony. Škoda, že sme na 3:3 nedali gól skôr. Som presvedčený, že by sme zápas otočili. Na daný priebeh zápasu z 1:3 sme to dali na 3:3, z toho pohľadu pozitívne, ale celkovo sme sklamaní, lebo chceli sme vyhrať."

Ivan Galád, tréner Trenčína: "Pred zápasom sme rešpektovali Dunajskú Stredu. Do zápasu sme vstúpili aktívne, mali sme hneď šancu, a v prvom polčase sme strelili tri góly, čo sa v Dunajskej Strede nestáva. Ponúkli sme taký futbal, akú si predstavujem. V druhom polčase Dunajská Streda už mala prevahu, dostali sme dva góly. Z výsledku som osobne sklamaný, lebo chceli sme vyhrať. Na druhej strane čo ma teší, že takýto zápas je obrovskou školou pre našich chlapcov, lebo sú naši odchovanci a zajtra odchádzajú do Champions League. Som rád, že dostávajú šancu, ale mrzí ma remíza, lebo sme boli blízko k víťazstvu."