V zimnej prestávke sa mení nielen líder, ale aj posledný v tabuľke

Ponuky z iných klubov však už využilo kvarteto hráčov a skončil aj brankár Lukáš Jurčina.

„Čo sa týka brankárskeho postu, náhradu za Lukáša Jurčinu, ktorý s futbalom skončil, máme kvalitnú. Z KFC Komárno prichádza Denis Lengyel, ktorý bol aj v treťoligovej Marcelovej.

Z konkurenčných Duloviec sme získali bratov Dávida a Marcela Rigóovcov, ktorých najstarší brat Pavol ide zase do Mužle. No a práve tú privítame túto nedeľu v prvom jarnom kole. Posilnil nás tiež Tomáš Kelemen z FK Čechy, z Dynama Bajč máme rozpracovaného jedného hráča, no a do mužstva sa vracajú aj niektorí domáci hráči.“