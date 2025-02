Považská Bystrica nie je iba Depetris, ale ďalších sedemnásť hráčov, tvrdí Jakuš

Do štartu jarnej časti MONACObet ligy zostáva niekoľko dní. Tréneri druhej najvyššej súťaže očakávajú vyrovnané zápasy, v ktorých každý môže prekvapiť. Sportnet postupne oslovuje trénerov jednotlivých tímov, jedným z nich je kouč MŠK Považská Bystrica. PETER JAKUŠ (38) si praje, aby jeho mužstvo ťahalo za jeden povraz a patrilo medzi lepšie druholigové celky.

Štart jarnej časti druhej ligy sa nezadržateľne blíži. Ako ste zatiaľ spokojný s priebehom zimnej prípravy? Výsledkovo sme prípravu nezvládli najlepšie, teda okrem zápasu s Prostějovom. Ostatné stretnutia sme prehrali, čo nie je ideálne. Prišli však zranenia a choroby, čo sa odzrkadlilo na našich výkonoch.

Zo zimnej prípravy mám preto zmiešané pocity. Veľa nám ale napovie súťaž, v ktorej uvidíme, ako to bude vyzerať. Príprava je jedna vec, no liga druhá. Na to zrejme budete spoliehať? Áno. Hoci sme v príprave hlavne prehrávali, v lige to môže byť naopak. Dôležité bude teraz nastaviť hlavy hráčov, aby správne mysleli a verili si. Ak sa nám to podarí, budeme úspešní. Pretože kvalitu na to máme.

V poslednom prípravnom stretnutí ste podľahli Uherskému Brodu 1:3. Čo vám ešte tieto zápasy ukázali? Veľmi rád hrám s českými tímami, pretože v týchto zápasoch je vyššia intenzita hry. V dueloch je vyvážená ofenzíva aj defenzíva. V zápasoch s českými protivníkmi sme sa presadzovali len ťažko, teda okrem Prostějova, ktorý sme zdolali. Skúsené mužstvo má napríklad Vyškov, a ten duel nám ukázal, kde sa momentálne nachádzame. A koľko nás ešte čaká roboty. Do Považskej Bystrice prišla v zime osobnosť v podobe Davida Depetrisa. Ako sa na Považie vlastne bývalý hráč Trnavy či Trenčína dostal? Čo jeho príchod pre vás znamená? Niektorým hráčom skončili zmluvy a niektorým sme ich nepredĺžili. Hľadali sme hrotového útočníka a vedel som, že David je voľný. Oslovil som ho a on prikývol.

Sme radi, že k nám prišiel, no treba si uvedomiť, že Považská Bystrica nie je iba David Depetris. Ale je tu ďalších sedemnásť hráčov, ktorí sú rovnako dôležití. David sa bude musieť prispôsobiť nášmu štýlu a spoluhráčom. Očakávam od neho profesionálny prístup a samozrejme góly. Na to sem prišiel.

K mužstvu sa ďalej pripojili brankári Marek Tepla, Michal Klas a hráči Marek Václav, Samuel Mišík, Tobias Čongrády a Marek Zuziak. Tepla je veľmi pracovitý brankár, ktorý na sebe neskutočne robí, no potrebuje zápasovú prax. Naposledy pôsobil v Košiciach, kde ju nedostal, no ja mu ju dám a bude jednotkou. Verím mu vďaka jeho prístupu, pracovitosti a elánu do práce. Michal Klas je takisto kvalitný brankár, ktorý prichádza zo Slovácka. Ukazuje sa vo veľmi dobrom svetle a jeho výhodou je, že ešte môže chytať aj za dorast. Tretím brankárom do partie je Matúš Baštek, ktorý s Klasom budú trénovať s mužmi, no striedať sa budú v bráne dorastu. Som presvedčený, že to bude výborná brankárska trojica.

A čo ďalší noví hráči? Marke Václav bol pracovne v zahraničí, no oslovil som ho, pretože potrebujeme ľavého obrancu. V lete absolvoval skúšky, ktoré mu nevyšli, no ja ho poznám a viem, že je to kvalitný futbalista. Samuel Mišík je stredový hráč, ktorý je pracovitý a naposledy pôsobil v Beluši. Je to však náš hráč, preto som ho stiahol. Šancu dostane, no musí byť trpezlivý. Marek Zuziak sa vracia do tímu po dlhodobom zranení. Je to dobrý futbalista, no musíme tomu dať čas. Z dorastu ešte k nám prišiel Ján Kubala, ktorý síce nemá skúsenosti s mužským futbalom, no je to perspektívny hráč, ktorý dostane svoju šancu. A na záver je tu Tobias Čongrády, ktorý k nám prichádza z Púchova a už v druhom jarnom zápase ho tak čaká špecifický súboj. Ako sa vysporiadate s odchodmi Lukáša Jánošíka, Radovana Hodála, Daniel Rapavého či Martina Vaculíka? Trénovanie je o rozhodovaní sa a ja som sa rozhodol takto. Niektorým chalanom skončila zmluva a s niektorými sme sa rozlúčili. Ja si za svojimi rozhodnutiami stojím a beriem za ne plnú zodpovednosť.

Aktuálne ste na piatom mieste tabuľky. Spokojnosť? Aké budú vaše ciele do jarnej časti? Vážim si každý jeden z dvadsiatich bodov, ktoré sme získali. Sme v hornej časti tabuľky, no takisto nás čaká tuhý boj, nikto nemá nič garantované. Čo najrýchlejšie by sme chceli byť v pokojných vodách, no uvedomujeme si, že nič nebude jednoduché. V každom zápase pôjde o všetko a my spravíme všetko preto, aby sme boli úspešní. Čo od jarnej časti očakávate? Môžu tímy z dolnej časti prekvapiť? Každý zápas bude ako finále. Očakávam tuhý boj o každú loptu a každý milimeter ihriska. Druhá liga je vyrovnaná súťaž, v ktorej môže každý poraziť každého. Nič jednoduché nás preto nečaká. My tréneri, realizačný tím a hráči však spravíme všetko preto, aby sme boli v zápasoch úspešní.

Koho tipujete na postup a koho na vypadnutie? Postúpi Prešov, ale na vypadnutie si nedovolím nikoho tipovať. Je to veľmi ťažká otázka. Krátka strata výkonnosti a dve prehry po sebe môžu znamenať, že ste namočení v boji o záchranu. Veľmi dôležité preto bude načasovanie formy. S kým očakávate náročný zápas? Na ktorý súboj sa tešíte? Vždy je zaujímavé derby s Púchovom, na ktoré príde cez tisíc ľudí. Zaujímavé budú tiež zápasy so súpermi z hornej časti tabuľky ako Prešov, Liptovský Mikuláš či Zlaté Moravce. Každý zápas však bude extrémne náročný a dôležitý.

Derby Považská Bystrica – Púchov je na programe už v sobotu 8. marca o 14.30 h. Bude to futbalový sviatok. Derby s Púchovom má vždy veľký ohlas, no my myslíme aj na prvý zápas s Malženicami, v ktorom si chceme získať divákov. Pretože v príprave sme ich veľmi nepotešili.

Čo od úvodného jarného duelu s Malženicami očakávate? Malženice sú dynamické a mladé mužstvo, ktoré hrá moderný futbal. Malženice majú dobrých hráčov na kraji i v stredovej formácii, na ktorých si musíme dať pozor. Vedie ich skúsený tréner, ktorý dal tím dokopy, preto viem, že nás nečaká nič jednoduché. Do každého zápasu ideme s pokorou, pretože aj príprava nám ukázala, že musíme mať pokoru. My osobne rešpektujeme každého súpera, a tak to bude v celom priebehu jari. Považská Bystrica patrí v posledných rokoch medzi lepšie tímy druhej ligy, zaujala aj v pohárovom súboji so Spartakom Trnava. Je považskobystrický futbal na dobrej ceste? Všetko pozitívne robia ľudia okolo futbalu v Považskej Bystrici a najväčšiu zásluhu má primátor mesta Karol Janas. Keď sa primátor v meste stará o šport, tak to ide. Pretože v Považskej Bystrici neprosperuje len futbal, ale aj ostatné športy ako hádzaná či hokej. Som tu dva a pol roka a všimol som si, že Považská Bystrica môže byť, čo sa týka podpory športu, príkladom.

Tabuľka II. ligy