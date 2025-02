Druhá liga? Každý môže poraziť každého, rozhodovať budú detaily, tvrdí Zimen

Do štartu jarnej časti MONACObet ligy zostáva niekoľko dní. Tréneri druhej najvyššej súťaže očakávajú vyrovnané zápasy, v ktorých každý môže prekvapiť.

V každom zápase som sa zameral na svojich hráčov, na naše úlohy, aby ich hráči plnili. Myslím, že sa nám to podarilo.

Radek Ovesný je ofenzívy hráč, ktorý priniesol do tímu, čo sme na jeseň nemali.

Niektoré tváre sú nové, niektoré staronové. Dominik Straňák už v Púchove hral, no nie pod mojim vedením. Prostredie však dobre pozná, čo je dôležité.

Chalani nenaplnili naše očakávania, takže sme zvolili výmenu a umožnili sme im ísť ďalej do futbalového sveta. Hráčom ďakujeme za odovzdané výkony a prajeme veľa šťastia.

Jednoducho sme sa rozhodli zvoliť inú typológiu hráčov. Niektorí mali kontrakty do konca roka, takže to rozhodovanie bolo jednoduché.

Na jar to preto budú úplne iné zápasy, aj z pohľadu kvality terénov.

Ako som spomínal, do každého zápasu ideme s plnou vážnosťou, či hráme s prvým alebo posledným tímom. Humenné tento raz uzatvára tabuľku, ale o pár kôl môže byť všetko inak.

Určite nie sme v situácii, že by sme si mohli dovoliť niekoho podceniť, alebo sa pozerať na umiestnenie. Pretože realita je, aká je. Každý má svoju kvalitu a každý môže poraziť každého, rozhodovať budú detaily.

Na jar bude každý bod dôležitý a každé zaváhanie môže bolieť. Preto od začiatku prípravy pracujeme s plnou vážnosťou a pripravujeme sa na to, že od prvého kola to bude boj.

Určite boli očakávania na umiestnenie vyššie, to si nebudeme klamať. Cieľom je preto ísť tabuľkou nahor.

Z môjho pohľadu by bola chyba, keby som hráčom musel hovoriť, aby chodili do súbojov a bojovali o výsledok. Chcem, aby si plnili úlohy, ktoré dostávajú každý deň a mali ich už v prípravných zápasov. Ich plnenie budem vyžadovať aj v majstrovských súbojoch.

V prvých jarných kolách to bude hlave o nakopávaných loptách a súbojoch? Budete hráčov na to pripravovať a motivovať?

Čo očakávate od jarnej časti druhej ligy?

Súťaž nám už v jesennej časti ukázala, že je vyrovnaná a každý môže vyhrať s každý. A rovnako i prehrať.

Aj preto nerozlišujeme tímy podľa postavenia v tabuľke, nikto pre nás nie je favorit ani outsider. Rozhodne sa na trávniku a ako hovorím, rozhodovať budú detaily.

Koho tipujete na postup a koho na vypadnutie?

Nikdy som netipoval, ale čo sa týka postupu, dobre to má rozbehnuté Prešov, ktorý sa nejednu sezónu snaží dostať do vyššej súťaže. Myslím, že dvanásť zápasov jarnej časti zvládne a nakoniec sa mu to podarí z prvej pozície.