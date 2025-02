Kvalita je jedna vec. Dôležitá však je psychika hráčov, tvrdí Dušan Tóth

Do štartu jarnej časti MONACObet ligy zostáva niekoľko dní. Tréneri druhej najvyššej súťaže očakávajú vyrovnané zápasy, v ktorých každý môže prekvapiť.

Boli to však klasické prípravné zápasy, v ktorých sme dávali priestor viacerým hráčom. Prvý polčas hrala jedna jedenástka a druhý zas druhá.

S Michalovcami sme prehrali 0:3, ale bol to dobrý zápas. Dobrý výkon sme podali aj s Petržalkou, ktorú sme zdolali 1:0. Mrzieť môže prehra s Kalinovom 0:1 a remíza s Podkonicami 3:3.

Novými tvárami vo vašom tíme sú Daniel Prekop, Bernard Petrák či Adam Hanes. Ako sa vám javia zimné posily?

Od začiatku zimy sme zháňali hráčov na stopérsky post a na skúške sme mali viac futbalistov. Dobrý tip sme dostali na Daniela Prekopa z Ružomberka, ktorý pendloval aj v Rimavskej Sobote.

Je to rýchly, mladý chalan, ktorý zapadol do tímu. Verím, že nám pomôže, pretože v defenzíve sme mali na jar trošku problém. Nie, že by sme zle bránili, ale veľa gólov sme dostali po zbytočných individuálnych chybách.

Čo sa týka Petráka a Hanesa, sú to mladí chalani, ktorých poznám z dorastu Dukly. Petrák má skúsenosti aj z Košíc, posledne dostával menej príležitostí, no pre nás bude určite dobrý hráč. Rovnako ako Hanes.