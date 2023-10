Jarný incident mal dôsledky. V Pate sa nehralo, Gbely na zápas nevycestovali

Avizovali to vopred

„Je to smutné, že sa takto rozhodli, ale rešpektujeme to. A my určite do Gbiel vycestujeme na odvetu,“ zdôraznil pre Sportnet manažér FC Pata Ladislav Herák.

Súper im oznámil cez elektronický systém v stredu, že na zápas nepríde.

Funkcionári Paty sa potom ani nepokúsili kontaktovať Gbelčanov.

Tri body kontumačne získala Pata.

„Nedeľa bez futbalu bola smutná. Ani si nepamätám, kedy sa nám stalo, že súper neprišiel. Asi desať rokov dozadu, keď sme ešte hrali okresnú súťaž, k nám raz Gáň nevycestoval na Veľkú noc. Bolo ich málo, nedali dokopy mužstvo,“ poznamenal Herák.

S manažérom TJ Nafta Gbely Ivanom Ambrom sa nám nepodarilo spojiť.