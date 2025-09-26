Slovnaft Cup spoznal dvojice 4. kola. Obhajca cestuje na trávnik druholigistu

Hráči Trnavy sa tešia.
Hráči Trnavy sa tešia. (Autor: TASR)
Slovan v prípade postupu nastúpi v Trenčianskych Stankovciach.

BRATISLAVA. Slovenský pohár vo futbale, známy ako Slovnaft Cup, spoznal dvojice 4. kola ročníka 2025/2026.

O zápasoch rozhodol dnešný žreb.

Obhajca trofeje Spartak Trnava sa predstaví na pôde druholigového Šamorína.

Veľkú šancu na futbalový sviatok majú Trenčianske Stankovce, ktoré privítajú lepšieho z dvojice Piešťany/Slovan Bratislava.

Štvrtoligista je jedným z mála regionálnych tímov, ktoré sú ešte v hre, a teda má šancu získať prémiu 3 000 eur za najlepší amatérsky klub v Slovnaft Cupe.

„Lepšieho súpera sme si nemohli priať. Mal som už viacero telefonátov, takže máme veľkú radosť. Hlavne, aby vyšlo počasie a bude to krásny sviatok,“ pre Sportnet povedal tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.

Futbalový sviatok sa bude konať aj v Senci, kde pricestuje Žilina, druholigová Petržalka privíta Dunajskú Stredu a Malženice zas Trenčín.

Finále pohárovej súťaže je na programe 1. mája v Žiline.

Žreb 4. kola Slovnaft Cupu

Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice

Galanta - Častkovce/Komárno

Stará Ľubovňa - Breznica/Prešov

Humenné - Podbrezová

Rača/Inter Bratislava - Myjava/Skalica

Petržalka - DAC Dunajská Streda

Bardejov - Snina/Michalovce

Šamorín - Spartak Trnava

Senec - MŠK Žilina

Malženice - AS Trenčín

Trenčianske Stankovce - Piešťany/Slovan Bratislava

Rimavská Sobota/Zvolen - MFK Ružomberok

Banská Bystrica - Púchov

Poprad/Stropkov - Liptovský Mikuláš

Námestovo/Považská Bystrica - Nitra/Oravské Veselé

Fiľakovo - Slávia TU Košice

