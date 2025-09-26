Slovnaft Cup spoznal dvojice 4. kola. Obhajca cestuje na trávnik druholigistu

BRATISLAVA. Slovenský pohár vo futbale, známy ako Slovnaft Cup, spoznal dvojice 4. kola ročníka 2025/2026.
O zápasoch rozhodol dnešný žreb.
Obhajca trofeje Spartak Trnava sa predstaví na pôde druholigového Šamorína.
Veľkú šancu na futbalový sviatok majú Trenčianske Stankovce, ktoré privítajú lepšieho z dvojice Piešťany/Slovan Bratislava.
Štvrtoligista je jedným z mála regionálnych tímov, ktoré sú ešte v hre, a teda má šancu získať prémiu 3 000 eur za najlepší amatérsky klub v Slovnaft Cupe.
„Lepšieho súpera sme si nemohli priať. Mal som už viacero telefonátov, takže máme veľkú radosť. Hlavne, aby vyšlo počasie a bude to krásny sviatok,“ pre Sportnet povedal tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.
Futbalový sviatok sa bude konať aj v Senci, kde pricestuje Žilina, druholigová Petržalka privíta Dunajskú Stredu a Malženice zas Trenčín.
Finále pohárovej súťaže je na programe 1. mája v Žiline.
Žreb 4. kola Slovnaft Cupu
Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice
Galanta - Častkovce/Komárno
Stará Ľubovňa - Breznica/Prešov
Humenné - Podbrezová
Rača/Inter Bratislava - Myjava/Skalica
Petržalka - DAC Dunajská Streda
Bardejov - Snina/Michalovce
Šamorín - Spartak Trnava
Senec - MŠK Žilina
Malženice - AS Trenčín
Trenčianske Stankovce - Piešťany/Slovan Bratislava
Rimavská Sobota/Zvolen - MFK Ružomberok
Banská Bystrica - Púchov
Poprad/Stropkov - Liptovský Mikuláš
Námestovo/Považská Bystrica - Nitra/Oravské Veselé
Fiľakovo - Slávia TU Košice