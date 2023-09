Osikov sa snaží kráčať s dobou aj vďaka ružovým dresom

OSIKOV. Pôsobia nenápadne, no v regióne vzbudili veľkú pozornosť. Môžu za to sociálne siete a prezentácia klubu.

Keďže doba ide dopredu, a sociálne siete sú v dnešnej dobe "must have", v jeden krásny deň, konkrétne 2. Augusta 2021 sme založili naše stránky na Facebook-u a Instagram-e.

Keďže sme fanúšikovia futbalu, všetky naše obľúbené svetové futbalové kluby sa rovnakou formou prezentujú na internete a na sociálnych sieťach, tak sme si povedali že to vyskúšame aj my, čo sa ukázalo ako skvelá voľba.

Kto to robí a má na to špeciálne vzdelanie?

Sú to momenty, kedy si človek uvedomí, že robiť futbal na dedine má zmysel aj keď je to občas veľmi náročné.

V podstate sme to zo začiatku ani veľmi neriešili kto a ako bude reagovať, pretože sme vedeli, že to určite nebude krok vedľa, čo sa nám aj týmto rozhovorom potvrdzuje.

Chystáme do budúcna aj iné kúsky oblečenia, no momentálne to máme ešte len rozpracované. Každopádne sa fanúšikovia nášho klubu majú načo tešiť.

Máte ružové dresy. To je taktiež nevšedné.. Bolo to cielené?

Aké sú ciele v aktuálnej sezóne?

Už na začiatku sezóny sme sa s hráčmi dohodli, že ak nejdeme hrať o najvyššie priečky, tak to môžeme rovno zabaliť, s čím väčšina súhlasila.

Takže ciele máme nastavené vždy najvyššie a to je vyhrať každý zápas, v ktorom nastúpime. Futbal je ale kolektívny šport a ak jeden za druhého nezabojuje, nie vždy sa podarí vyhrať.

Každopádne sa snažíme poctivo trénovať, aby sme to následne zúročili v zápasoch, čím pozdravujeme nášho trénera Lukáša Horvátha.

Ak by sa nám ale podarilo obhájiť titul spred minulej sezóny 21/22, to by bol pre náš klub parádny úspech, no zatiaľ ešte nepredbiehajme.