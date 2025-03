Dal dva góly a rozhodol. O augustovej krivde bolo zakázané hovoriť, prezradil líder kabíny

Nové Zámky nezohnali v zime kvalitu do útoku, obranca Ešek prerobený na hroťáka však svoju novú rolu naplnil do bodky. Krátko po prestávke síce ešte Sibandov strieľaný center hlavou netrafil úplne dobre, ale po Palackovom výbornom rohovom kope hlavičkou z ôsmich metrov nedal v 60. minúte gólmanovi šancu po druhýkrát.

Ešek: Múr nestál dobre

Otázkou jarnej ouvertúry Nové Zámky – Beluša bolo, ktorý z domácich útočníkov pridá k chudobným 19 jesenným gólom aspoň jeden presný zásah. V zime síce bolo na skúške v FKM niekoľko ofenzívne ladených prípadných posíl aj z Afriky, sitom Mariána Süttőa však prepadli nakoniec všetci.

Proti Považanom zostávalo jediné riešenie a na hrot sa od úvodného hvizdu postavil kovaný stopér Róbert Ešek, ktorý vie využiť vysokú postavu aj v šestnástke súpera.

Už v poslednom domácom jesennom stretnutí proti Galante dal síce odchovanec Nových Zámkov gól z priameho kopu, ktorým prispel k víťazstvu 2:1, čo však vyviedol v 19. minúte 27-ročnému brankárovi Medardovi Vangelovi, to zaskočilo celý štadión.

„Pred priamym kopom mi Dominik Fótyik hovoril, že brankár má zle postavený múr a vraj to mám skúsiť ja pravou nohou. Práve do tej brány som trafil z priameho kopu aj proti Galante, preto som si veril a vyšlo to. Brankár sa po tej lopte hodil, ale trafil som ju skoro do vinkla a aj dostatočne prudko,“ opisoval kľúčový moment zápasu 36-ročný hráč, ktorý pred piatimi rokmi zvesil kopačky z klinca a začal hrávať z pasie piatu ligu.