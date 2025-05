Skandovali im aj fanúšikovia súpera. Bude to dlhá cesta, vravel tréner AC Nitra

Nitra mala od úvodu hru pod kontrolou a tlačila svojho menej skúseného, no za to oduševneného súpera.

Nitra v minulosti prehrala finále Campri Cupu, oblastného pohára ObFZ Nitra a tiež populárneho Vianočného turnaja. Do tretice jej to vyšlo.

„Matúš Paukner má krčmu, kde si posedíme. Určite to oslávime, ale nemôžeme to preháňať, pretože v sobotu mále ligu,“ dodal.

Dnes sme to však rozhodli. Všetko nám zahralo do karát, dali sme rýchle góly a v druhom polčase sa to už len dohrávalo,“ vravel skúsený Miloš Šimončič, ktorý prezradil, že pohárové oslavy sa budú konať v pohostinstve spoluhráča.

„Vtedy sme mali veľa zranených hráčov. Všetko je možné, ale už by sme si to nemali pustiť. Určite budem apelovať na hráčov, aby nepoľavili,“ dodal.

„Bolo to zaujímavé, no my robíme futbal s láskou. Šport by mal ľudí zbližovať a keď súper bol oveľa lepší, musíme mu pogratulovať. Nitra vyhrala zaslúžene, pretože bola o dve triedy lepšia,“ súperovi vzdal hold tréner FK Prakovce Marek Mihalik.