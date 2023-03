Žilina vychováva veľkých hráčov. Vyhrali Jambor i strelec gólu za Feyenoord

„Verím, že sa Timo presadí, pretože potenciál na to má. S manželkou mu však stále prízvukujeme, že talentov bolo množstvo. A konkurencia je veľká. Verím, že nič nepodcení a dotiahne to ďaleko. Všetko má vo svojich rukách,“ o svojom synovi povedal pre Sportnet pred časom Milan Jambor.

Sauer zaujal hneď po svojom príchode do Holandska. Tréner áčka Arne Slot mu dal šancu v prípravnom zápase proti belgickému Oostende (2:0) a rodák z Bratislavy sa okamžite presadil strelecky. Mal vtedy len šestnásť rokov.

„Bolo to super, nestihol som sa ani zamyslieť nad tým, čo sa to vlastne stalo. Došlo mi to až po zápase, bolo to niečo výnimočné,“ v decembri pre SFZ vravel Leo Sauer.