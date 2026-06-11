Ružomberok získal mladého reprezentanta natrvalo, podpísal trojročnú zmluvu

Ján Murgaš (vľavo) v prípravnom zápase Španielsko U21 - Slovensko U21.
Ján Murgaš (vľavo) v prípravnom zápase Španielsko U21 - Slovensko U21. (Autor: Facebook Slovenský futbalový zväz)
TASR|11. jún 2026 o 14:52
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Pôvodne prišiel z Rakúska na hosťovanie.

Účastník slovenskej futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok podpísal trojročnú zmluvu so stredopoliarom Jánom Murgašom do 31. mája 2029.

Člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov strávil na Liptove jarnú časť počas hosťovania z rakúskej Admiry Wacker.

„Hráča sme mali v jarnej časti sezóny u nás na hosťovaní z FC Admira Wacker s opciou, ktorú sme si teraz uplatnili. Zavážili hráčove výkony a jeho potenciál.

Veríme, že ho aj naplní. Ide o kreatívneho futbalistu, a tak od neho očakávame tiež plusové body -góly, či asistencie,“ uviedol športový riaditeľ ružomberského klubu Tomáš Hübschman.

Murgaš začínal s futbalom v Slovane Bratislava, od pätnástich rokov bol v Admire Viedeň. Pod Čebrať prišiel v zime najprv na skúšku a potom z toho bolo polročné hosťovanie.

„V prvom rade som veľmi vďačný za to, že ružomberský klub prejavil o mňa záujem. Ja budem pokračovať v tvrdej robote, aby sa mi podarilo plniť jeho očakávania a splatiť túto dôveru. Určite je to svojim spôsobom i záväzok.

Hrával som síce v Rakúsku druhú ligu, ktorá má svoju kvalitu, no určite príchod do Ružomberka znamenal posun v mojej hráčskej kariére,“ povedal 22-ročný stredopoliar. V prebiehajúcej kvalifikácii na ME 2027 do 21 rokov odohral štyri stretnutia.

Murgaš nastúpil na jar za Liptákov v Niké lige desaťkrát a raz skóroval.

Slovensko

    Ján Murgaš (vľavo) v prípravnom zápase Španielsko U21 - Slovensko U21.
    Ján Murgaš (vľavo) v prípravnom zápase Španielsko U21 - Slovensko U21.
    Ružomberok získal mladého reprezentanta natrvalo, podpísal trojročnú zmluvu
    dnes 14:52
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