Vredíková bola vyhlásená za Hráčku sezóny, v najlepšej jedenástke dominuje Myjava

Katarína Vredíková
Katarína Vredíková (Autor: TASR)
TASR|11. jún 2026 o 11:42
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Hlasovalo viac ako 180 hráčok.

Slovenská futbalistka Katarína Vredíková sa stala Hráčkou sezóny najvyššej domácej súťaže. Dvadsaťdvaročná útočníčka prispela k majstrovskému titulu Spartaka Myjava štrnástimi gólmi.

Do hlasovania sa zapojilo viac ako 180 hráčok zo všetkých klubov prvej ligy. Ofenzívna opora Myjavy presvedčila hlasujúce futbalistky najviac a v ankete sa posunula z minuloročného tretieho miesta až na samotný vrchol.

V súboji o prvenstvo predstihla útočníčku Slovana Bratislava Dominiku Gondovú, elitnú trojicu doplnila Vredíkovej spoluhráčka Eliška Dvořáková, ktorá hráva na poste stredopoliarky.

„Hlasovanie samotných hráčok je tým najúprimnejším ocenením, aké môže futbalistka získať – uznanie prichádza priamo od súperiek a spoluhráčok, ktoré ju na ihrisku zažívajú každý týždeň,“ uviedol prezident Únie futbalových profesionálov (ÚFP) Ján Mucha v tlačovej správe.

Súčasťou vyhlásenia výsledkov bolo aj predstavenie najlepšej jedenástky. V tohtoročnom výbere má najpočetnejšie zastúpenie Myjava s ôsmimi hráčkami, okrem Vredíkovej a Dvořákovej v nej figurujú brankárka Viktória Opalková, obrankyne Zuzana Nina Nárožná a Nina Matušicová, stredopoliarka Tamara Kramlíková a útočníčky Radoslava Jacenková s Andreou Bogorovou.

Ideálnu zostavu skompletizovali tri „belasé“ hráčky – obrankyňa Terézia Šoltysová, stredopoliarka Dominika Kucharčíková a útočníčka Gondová.

„Katarína Vredíková aj celá ideálna jedenástka si toto ocenenie zaslúžia konzistentnými výkonmi počas celej sezóny. Teší ma aj rastúci záujem hráčok o anketu, ktorý potvrdzuje, že ženský futbal na Slovensku má čoraz silnejší hlas,“ dodal Mucha.

Poradie ankety Hráčka sezóny 2025/2026

1. miesto: Katarína Vredíková (Spartak Myjava)

2. miesto: Dominika Gondová (ŠK Slovan Bratislava)

3. miesto: Eliška Dvořáková (Spartak Myjava)

Zostava sezóny 2025/2026:

Brankárka: Viktória Opalková (Spartak Myjava)

Obrankyne: Zuzana Nina Nárožná, Nina Matušicová (obe Spartak Myjava), Terézia Šoltysová (ŠK Slovan Bratislava)

Stredopoliarky: Dvořáková, Tamara Kramlíková (obe Spartak Myjava), Dominika Kucharčíková (ŠK Slovan Bratislava)

Útočníčky: Radoslava Jacenková, Andrea Bogorová, Vredíková (všetky Spartak Myjava), Gondová (ŠK Slovan Bratislava)

Slovensko

    Katarína Vredíková
    Katarína Vredíková
    Vredíková bola vyhlásená za Hráčku sezóny, v najlepšej jedenástke dominuje Myjava
    dnes 11:42
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