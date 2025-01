Dorastenci musia byť trpezliví. Diváci by im nemali brať sebavedomie, vraví tréner roka

BRATISLAVA, LUČENEC. V minulej sezóne vyhrali jeho zverenci tretiu ligu dorastencov bez jedinej prehry. Úspešný bol ako tréner stredoslovenského výberu tejto vekovej kategórie, s ktorým vyhral turnaj regiónov. Andrej Kamendy z MŠK Novohrad Lučenec bol ocenený na galavečere Stredoslovenského futbalového zväzu ako tréner roka v kategórii dorastu.

Vybral si ťažšiu cestu Lučenecká U19 v sezóne 2022/2023 vypadla z druhej ligy. V klube si dali za cieľ čo najrýchlejšie sa vrátiť do tejto súťaže. Oslovili Andreja Kamendyho, ktorý za Lučenec v minulosti hrával a pôsobil tam aj ako tréner žiakov, no práve viedol mužov v Poltári.

„Pôvodne som mal ísť k sedemnástke, no napokon vzniklo rozhodnutie, že povediem U19. Mali sme jasný cieľ, postup, ale veľa hráčov z vypadávajúcej devätnástky nám nezostalo. Mali sme však silný ročník U17, preto som sa rozhodol vytiahnuť niektorých hráčov, ktorí vekom ešte boli mladší dorastenci. Základ kádra sme postavili z nich a chceli sme už pripravovať mužstvo na druhú ligu,“ opisoval začiatky úspešnej sezóny Kamendy. Bol si si vedomý, že si vybral ťažšiu cestu, ale veril svojmu tímu.

Jeho družstvo stratilo za celý ročník iba štyri body za dve remízy. Lučenčania skvele zachytili úvod súťaže, prvých šesť zápasov vyhrali. Potom prišla remíza v domácom derby s Rimavskou Sobotou, ale táto strata bodov len ešte viac zomkla kolektív. Lučenec napokon spečatil postup v 21. kole, po výhre 7:0 s Kováčovou, lebo druhý tím tabuľky, Ružomberok-Černová prekvapujúco stratil body v Banskej Štiavnici.

MŠK Novohrad Lučenec U19 - víťazi III. ligy staršieho dorastu SsFZ.

Pritom v ďalšom kole cestovali Lučenčania práve do Ružomberka a už vopred sa chystali, že práve tam definitívne rozhodnú o postupe. Keď to prišlo o týždeň skôr, bolo to pre nich nečakané a namiesto eufórie cítili skôr prekvapenie. „Neboli sme na to pripravení. Mali sme zmiešané pocity. Po poslednom kole sme si to však samozrejme vynahradili,“ vravel tréner.

Z dorastu do áčka „Tretia liga dorastu má svoju kvalitu, hlavne čo sa týka individualít. Bolo tam päť-šesť dobrých mužstiev,“ domnieva sa Kamendy. Po jesennej časti aktuálnej sezóny patrí jeho mužstvu v skupine Východ II. ligy staršieho dorastu 7. miesto. Z pätnástich zápasov vyhralo sedem, dvakrát remizovalo a šesťkrát prehralo, skóre má 29:20. „Druhá liga je fyzickejšia, je tam viac súbojov a vyššie tempo,“ uviedol tréner. Cieľom je vyhnúť sa bojom o záchranu a pohybovať sa v hornej polovici tabuľky. Dorastenci raz týždenne trénujú spolu s mužmi a niektorí z nich už na jeseň pravidelne dostávali príležitosť v drese áčka v tretej lige. Lučenec sa totiž rozhodol ísť vlastnou cestou aj s mužmi, v tíme nemajú legionárov a postupne dostávajú šancu aj mladí hráči.

„Dali sme si cieľ, že každý rok sa budeme snažiť zapracovať nejakých dorastencov aj do áčka. Už v aktuálnej sezóne pravidelne naskakuje Joachim Jashari, už aj v základnej zostave. Sú tam aj dvaja chalani, ktorí končili u nás minulý rok a už sa tam začali objavovať aj dvaja-traja chlapci z tohtoročného dorastu,“ uviedol Kamendy. Novohrad Lučenec je po jeseni na 12. mieste III. ligy Východ a na jar ho čaká tuhý boj o záchranu. To bude mať vplyv aj na situáciu mladých hráčov, o to ťažšie bude pre nich naskakovať do takýchto zápasov, kde budú pod veľkým tlakom.

Trpezlivosť je kľúč Prechod z dorasteneckého do mužského futbalu býva pre hráčov často kritický. Ide o obdobie, keď mnohí končia s futbalom, alebo sa dajú zlákať do nižších súťaží. „Chlapci musia byť trpezliví. Možno si myslia, že už na to majú, ale áčko musí byť správne vyskladané, musia tam byť skúsenejší hráči, stredná generácia, aj chlapci, ktorí prichádzajú z dorastu. Dorastenci sa musia ešte veľa učiť od starších, skúsenejších, no často im chýba trpezlivosť. Potom radšej idú na dedinu, kde im sľúbia pár korún, ale z dlhodobého hľadiska je to zlé rozhodnutie,“ vysvetľoval Kamendy.

Podľa neho aj fanúšikovia si majú uvedomiť, že mladí hráči nie sú spasitelia. „Keď mužstvo nehrá dobre, nemôžeme čakať od mladých chalanov, že prídu a zmenia priebeh zápasu. Ak však mužstvo je v pohode, lepšie sa naskakuje dorastencovi z lavičky, nebojí sa, je uvoľnenejší,“ podčiarkol Kamendy. „Ľudia na tribúne si majú uvedomiť, že aj keď dorastencovi niečo nevyjde, treba mu to odpustiť a podržať ho. Sú to mladí chlapci, ktorí sa snažia spraviť na ihrisku to najlepšie rozhodnutie. Nesmieme im brať sebavedomie,“ zdôraznil tréner. Svojim zverencom zdôrazňuje, že keď sa chcú presadiť, nestačí im prísť na tréning, ale musia robiť ešte aj nejaké veci navyše. S hráčmi komunikuje aj individuálne, chce s nimi vybudovať vzťah, aby sa naňho nebáli obrátiť ani v prípade problému v škole či v súkromí. „Aj v súčasnom kádri mám chlapcov, ktorí ak budú ochotní niečo tomu futbalu obetovať, tak by z nich mohli byť platní hráči minimálne v tretej lige. Jeden-dvaja by pri troche šťastia mohli hrať aj vyššiu súťaž,“ myslí si Kamendy.

Sadli si trénersky i ľudsky V minulej sezóne bol aj trénerom stredoslovenského výberu v kategórii U19. „Mal som aj trénerského kolegu Patrika Koňušíka zo severu, ja som poznal skôr chalanov tu z okolia, ako je Lučenec, Rimavská Sobota, Fiľakovo, zisťoval som, akí sú hráči od Veľkého Krtíša až po Revúcu. Podarilo sa nám zložiť dobrý tím, s Paťom som si sadol ľudsky aj trénersky,“ podčiarkol tréner z Lučenca.

Výber zo stredného Slovenska na regionálnom turnaji najprv zdolal výber západu 4:2 a vo finále aj výber Bratislavy. „Prehrávali sme 0:1 a potom sme otáčali na 2:1. Zaujímavosťou je, že oba góly dali chlapci z juhu, prvý Marian Sabó z Poltára a druhý Adam Kurek z Rimavskej Soboty. Myslím si, že sme boli herne najlepším tímom,“ uviedol Kamendy. V takejto pozícii bol prvýkrát. „Dôležitý je výber hráčov, lebo my sme tam skoro nič nenatrénovali, len sme si ukázali, ako chceme hrať a zahrávať štandardné situácie. Chalanov sme sa snažili čo najviac motivovať, povzbudiť, aby sa nebáli ukázať, čo v nich je,“ doplnil.

Andrej Kamendy s priateľkou na galavečere SsFZ.

Ocenenie zaväzuje Ocenenie SsFZ ho prekvapilo. „Dostal som pozvánku, že som nominovaný, ale netušil som, že dostanem cenu. Až tam som sa dozvedel, že som vyhral,“ vravel Kamendy. „Je to individuálne ocenenie, ale hneď som písal chalanom do skupiny, že je to aj ich ocenenie, ďakujem im za to, lebo by som to nezískal, ak by som nemal taký tím,“ zdôraznil.

Uznanie ho potešilo, ale za dôležitejšie považuje, ak vidí progres u svojich zverencov, ako sa prezentujú na ihrisku, prípadne už nastupujú za mužov. „Takéto ocenenie je vždy subjektívne. Je veľa dobrých, lepších trénerov, ktorí možno nedosiahli teraz takéto výsledky. Cena je pre mňa zaväzujúca, stále budem dať do futbalu maximum,“ uzavrel Andrej Kamendy. Tabuľka II. ligy staršieho dorastu