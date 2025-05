Prišiel, keď bojovali o záchranu, o rok takmer postúpili. Druholigista sa rozlúčil s trénerom

Bral som to športovo. Keďže som to čakal, nebola to pre mňa prekvapujúca správa.

To je otázka na vedenie klubu, ja by som sa k tomu nechcel vyjadrovať.

Strávili ste v Petržalke dva roky, vlani ste dokonca bojovali o postup do prvej ligy. Ako spätne vnímate celé to obdobie?

Veľmi pozitívne. Myslím si, že aj mne to niečo dalo, aj ja som dal klubu niečo. Urobili sme dobré, zaujímavé výsledky.

Keď som prišiel do klubu, hrali sme o záchranu, tých pár zápasov na konci sezóny 2022/2023. Teraz sme ďaleko nad čiarou záchrany.

Samozrejme, výsledky sa odvíjajú vždy od kvality kádra. Káder bol vlani kvalitnejší, bola väčšia konkurencia. Nielen naše umiestnenie, ale aj počet strelených gólov či počet inkasovaných gólov bol zaujímavý. Skončili sme na druhom mieste a dali sme 64 gólov, čo bolo najviac v súťaži spolu s postupujúcim Komárnom.

V tejto sezóne to bolo slabšie, väčšinou sme hrali bez hrotového útočníka, museli sme improvizovať. Až v jarnej časti prišiel Naphthalene Frank Appiah, ktorý nám urobil tú futbalovú prácu, aj bežecky, aj strelecky a na začiatku jarnej časti dal aj góly.

Čo vám dalo pôsobenie v Petržalke?

Je to pre mňa ponaučenie a skúsenosť. To, čo som robil predtým v Šamoríne, som preniesol aj do Petržalky a utvrdilo ma to v tom, že obraz hry a spôsob, akým to robím, neboli len o náhode.

Spoznal som v Petržalke dobrých odborníkov aj ľudí. Myslím si, že sme si obe strany prilepšili, aj mne to niečo dalo, aj tým, že sme sa minulý rok trochu zviditeľnili. Bolo to zaujímavé pôsobenie.