Vlani boli šťukou jari, hrali baráž. Zatiaľ to nie je žiadna sláva, hovorí teraz tréner

BRATISLAVA. V predchádzajúcej sezóne to dotiahli až do baráže, kde statočne vzdorovali Michalovciam. Hoci Petržalka napokon do najvyššej súťaže nepostúpila, herným prejavom si získala mnohých fanúšikov. V aktuálnom ročníku MONACObet ligy sa mužstvu nedarilo podľa predstáv. Po jesennej časti mu patrí iba piate miesto. Výsledky sa nezlepšili ani v príprave. Tréner MICHAL KURUC sa teší na jarný štart ako každý správny športovec, do veľkolepých prognóz sa však nechcel púšťať.

Petržalka zatiaľ odohrala šesť prípravných zápasov, z čoho ste päť prehrali a jeden vyhrali. Ako hodnotíte zimnú prípravu?

Nie je to žiadna sláva, priznám sa. Výsledkovo sme zatiaľ neoslnili, viac dobrých, kvalitných hráčov nám odišlo, káder sme omladili. Hľadáme ideálne možnosti, s ktorými hráčmi začať súťaž. Snažíme sa nájsť to ideálne z toho, čo máme v šatni, aby sme sa trafili do zostavy. V lige budeme hrať s inými súpermi ako v príprave. Z našej súťaže sme hrali iba so Zvolenom, mali sme viac súperov z druhej českej ligy, ktorá je kvalitnejšia ako tá slovenská. Tie družstvá mali svoju kvalitu. Reálny obraz nám nastaví až liga.

Prípravné zápasy FC Petržalka Petržalka – Vyškov 1:2

Petržalka – Komárno 0:1

Petržalka – Jihlava 2:4

Petržalka – Brno 2:0

Petržalka – Inter Bratislava 1:3

Petržalka – Zvolen 0:1

V kádri ste mali pomerne veľa zmien. Myslíte si, že sila kádra ostala rovnaká? Myslím si, že sa oslabila. Odišli nám skúsení a kvalitní hráči. Ostatní zatiaľ možno neukázali všetko, čo v nich je. Aj sme to omladili, takže bude to asi s tým priamo úmerné. To omladenie kádra naznačuje aj to, že už nie je vaším prioritným cieľom boj o postup, ale už budujete mužstvo na ďalšiu sezónu? Neviem. Niečo bolo vynútené. V klube sa znižoval rozpočet, automaticky sme museli ísť do lacnejších hráčov a tí drahší museli skončiť. Taká je dnešná situácia.

Mužstvo opustili Péter Nagy, Daniel Pavúk či Jakub Murko. Ktorý odchod vás mrzí najviac? Je to defenzívny záložník Péter Nagy, ktorého ste pravidelne zaradili do najlepšej jedenástky súťaže? Asi on. Bol naším pilierom, bola to istota na tej pozícii. Paradoxne na daný post máme konkurenciu, možno aj preto odišiel, to neviem. Prestúpil do Komáromu, ktorý hrá tretiu maďarskú ligu. On bol taký, že si vedel zopakovať dobrý výkon, odrobil si to svoje. Bol skúsený, vedel uhrať situácie a koniec-koncov dal aj dva góly z tej pozície. Ale každý, ktorý odišiel, mal prínos pre družstvo. Myslím si, že každý z nich bude chýbať.

Do klubu prišli traja noví hráči: Naphthalene Frank Appiah z Podbrezovej, Nathan Cruce-Corcy zo Sutjesky Nikšič a Vladimír Bajtoš z Humenného, trénovali s vami aj niektorí dorastenci. Vidíte medzi novými futbalistami hráča, ktorý bude posilou už hneď? Appiaha poznám, trénoval som ho v Šamoríne. Viem, že má kvality, bol nebezpečný a nepríjemný. Keď bol v Liptovskom Mikuláši, urobil trošku vietor aj nám. Ostatní zatiaľ potrebujú čas, nie sú to hráči hneď do základnej zostavy. Aké sú teda ambície pred jarnou časťou? Ako každý klub, aj my chceme skončiť čo najvyššie. Budeme robiť, čo bude v našich silách. Na čo budeme mať, tak budeme vyzerať. Budeme sa snažiť ísť na doraz.

V minulej sezóne ste boli šťukou jari, vyhrávali ste zápasy a nakoniec ste sa dopracovali až do baráže. Myslíte si, že sa to dá zopakovať? Máme iné družstvo, iných hráčov. Niektorí naozaj kvalitní už tu nie sú, ktorí boli v tom kádri. Budeme mať inú pozíciu. Vtedy nám niečo vyšlo, aj sme mali v niečom šťastie, možno sme mali bojovnejšie typy. Teraz máme viac hráčov, čo dlhodobo nehrali, ako Danek, Gašparovič či Bordáč. Tí, čo majú kvalitu, sú po zraneniach. Uvidíme, ako skoro sa dajú dokopy. Tí mladší možno potrebujú zbierať skúsenosti. Všetko závisí od kádra, ako si to sadne. Ťažko teraz robiť prognózy.

V aktuálnej sezóne má MONACObet liga iba 14 účastníkov. Myslíte si, že súťaž je teraz silnejšia ako v predchádzajúcom ročníku? Podľa mňa je vyrovnanejšia. Nie je tam nikto odtrhnutý ani dole, ani hore, okrem Prešova, ktorý trochu odskočil od ostatných družstiev. Už aj minulý rok to bola veľmi vyrovnaná súťaž a teraz sú odstupy naozaj minimálne. My máme aj ku záchrane, aj k baráži dosť podobne blízko. Na druhé miesto strácate 10 bodov, pred posledným celkom máte náskok 7 bodov. To ešte môže dopadnúť všelijako… Môže. Bude dôležité, ako sa začne sezóna. Papierovo silnejších súperov máme na začiatku jarnej časti, ale možno sa nám podarí niečo urvať. Tie vyrovnanejšie družstvá, nechcem povedať, že slabšie, nás čakajú podľa vylosovania v druhej polovici sezóny. Ťažko povedať, ako sa to vyvinie.

Stanovilo vám vedenie klubu nejaký oficiálny cieľ, do ktorého miesta by ste mali skončiť? Na túto otázku momentálne neviem odpovedať. Prišli nejakí noví, mladí hráči. Jedna vec je sen a druhá vec je realita. Ešte sme sa nebavili o tom, na čo má tento káder. Máte už jasno o základnej zostave? Vôbec. Tým, že sme v príprave vo väčšine zápasov neboli úspešní, vôbec nemám jasno. Mám jasno možno o polovici, ktorí hráči by tam mali byť, keďže konkurencia nie je veľká. Ostatné posty možno budú tipovačky. Neúspešné prípravné zápasy nepoznačili náladu v kabíne? Nepostrehol som to. Mňa zaujíma samozrejme to, čo budeme predvádzať na ihrisku. Nie vždy to bolo hrozné. Niečo nefunguje, ale robíme na tom každý deň tak, aby sme boli na ligu pripravenejší.

Hneď v prvom jarnom kole cestujete do Zlatých Moraviec, čo bude asi veľmi náročný zápas. Už to máme niekde v hlavách, ale ešte reálne riešime náš káder, naše družstvo. V týždni pred ligou sa začneme venovať aj súperovi.