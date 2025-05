Nový štadión nesie meno legendy, ministra vypískali. V Prešove sa už tešia na Slovan

Nový trávnik a ovácie publika si vyskúšali aj futbalisti Tatrana Prešov, ktorý v piatok dovŕšili cestu za postupom do najvyššej súťaže a po siedmich rokoch vrátili prvú ligu do Prešova.

„Emócie sú úžasné, keďže sa nám to konečne podarilo a vrátili sme značku Prešov tam kam patrí. Plus tento nádherný štadión, takže sa to krásne spojilo a užívame si to. Stále tomu nemôžem uveriť. Až keď si tu zahrám, až potom tomu asi budem veriť. Je to pre mesto Prešov stavba storočia a verím, že si to budeme užívať.

Štadión je nejaká identita klubu a určite klub bez svojho zázemia prakticky nemôže existovať. Minulý rok som bol sklamaný z toho, že sme nepostúpili ani do baráže, ale asi to tak malo byť. Teraz sa to zišlo všetko naraz, takže je to úžasné a užívame si to všetci,“ dodal.

Šimko svojim spoluhráčom neprezradil, že ak vyhrajú v Šamoríne, pohár budú preberať na novom štadióne.

„Dostal som informáciu, že by nás mohli dnes dekorovať už pred troma týždňami a vedel som, že musíme vyhrať tri zápasy, aby sa to uskutočnilo. Bol to taký menší tlak, ale asi len na mňa, lebo ja som to chlapcom nepovedal a strašne som chcel, aby sa to splnilo a chvalabohu sa to stalo,“ prezradil prešovský kapitán.