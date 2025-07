Opory išli len za financiami. Trénerovi treťoligistu volajú manažéri a píšu aj hráči

VALALIKY. Mužstvo MFK Vranov nad Topľou patrilo v uplynulej sezóne k špičke III. ligy Východ. V silnej konkurencii sa dlho držalo na druhom mieste, napokon obsadilo tretiu priečku. Vranov sa prezentoval výborným herným prejavom, vypracoval si množstvo šancí. Počas letnej prestávky však mužstvo opustilo viacero opôr zo základnej zostavy. Trojica Jakub Straka, Patrik Košuda a Matúš Digoň pokračuje v Stropkove, Valerii Kovernyk išiel do Spišského Podhradia, kým Marián Sabolčík sa rozhodol pre nováčika štvrtej ligy Kendice.

Tréner ROMAN LAZÚR po prípravnom zápase s Lokomotívou Košice v rozhovore pre Sportnet rozprával o výzvach pri skladaní a prezradil aj to, na čo sa najviac teší v novej sezóne.

Vaše mužstvo odohralo zatiaľ dva prípravné zápasy, so Stropkovom prehralo 1:2 a s Lokomotívou Košice 1:3. Ako by ste zhodnotili tieto stretnutia? V tejto fáze sa veľmi nesústredím na výsledok, aj keď som tak zameraný, že chcem vyhrať každý zápas. Viem sa však na veci pozerať trošku reálne. Skladáme nové mužstvo, dávame sa dokopy. Máme veľa hráčov na skúške, medzi nimi aj zahraničných. Je to ťažšie ukoučovať, aj v tréningovom procese, aj v zápase. Verím však, že kostra ostane pokope, vhodne to doplníme a v lige budú iné výsledky. Vranov opustilo viacero kľúčových hráčov. Ako ste vnímali túto situáciu? Dostali oveľa lepšie ponuky, než my sme im mohli ponúknuť. Išli iba za financiami, to je celé.

Ako sa s tým vysporiadate ako tréner a zároveň manažér, ktorý musí skladať nový tím? Stalo sa mi to už aj v minulosti. Bol som manažér, mali sme vranovského trénera, ktorý odišiel preč a rozobral mužstvo. Bol som v strese. To isté sa stalo o dva roky, zase som bol v strese. Teraz už to beriem ako prirodzenú súčasť práce. Niečo človek dosiahne a potom chlapci, alebo iné mužstvá si myslia, že to príde samo. Tak okej, niečo sa skončilo a niečo nové sa začína.

Čo si myslíte, na čo bude mať mužstvo v budúcej sezóne? Ťažko odhadnúť kvality, máme ešte dva týždne do konca prípravy. Uvidíme, či ešte niekto príde, alebo koho si necháme z hráčov, ktorí sú na skúške. Verím však, že budeme trápiť favoritov, ktorí nakúpili silné mená. Na čom musíte najviac zapracovať s tímom? Už zápas v Stropkove nám ukázal, že zakladanie útokov, prechodová fáza je v poriadku, ale ťažko sa buduje efektivita v hornej tretine ihriska. Chýba nám typický hroťák, ale to asi každému. Musíme popracovať na tom, aby sme strieľali góly, lebo herný prejav máme veľmi dobrý. Hráme s loptou, snažíme sa kontrolovať hru, ale možno musíme dať pozor na reakciu po strate lopty.

V predchádzajúcej sezóne Vranov patril k popredným mužstvám. Trúfate si aj teraz bojovať o tie najvyššie priečky? Tak sa budeme snažiť nastaviť aj chlapcov a uvidíme, na čo to bude stačiť. Zrkadlo nám ukáže prvých päť-šesť kôl. Ale môže sa stať aj to, že máme dobrý vstup do sezóny a potom výkonnosť klesne, alebo naopak, po horšom vstupe výkonnosť stúpa. Je to amatérsky futbal, počet tréningových jednotiek je obmedzený. Chceme však byť v hornej polovici a na čo budeme reálne mať, to ukáže čas.

V uplynulom období ste nemali v kádri legionárov, maximálne z Ukrajiny. Proti Lokomotíve ste však skúšali aj zahraničných hráčov. Manažéri volajú, hráči píšu aj sami od seba. Skúšame a uvidíme. Je krátka doba na doplnenie kádra. Sú takéto možnosti, tak ich chceme vyskúšať. Uvidíme, kto z nich ostane. Po zápase ste poznamenali, že je to dobré aj na precvičovanie angličtiny... Je to ťažké, mám úplné základy. (smiech) S trénerom Lokomotívy Milanom Lalkovičom sme sa smiali, že už koučujeme ukrajinsky, srbsky a hlavne anglicky. Je to pre nás novota, ale možno sa nám to zíde.

Milan Lalkovič a Roman Lazúr v prípravnom zápase Lokomotíva Košice - Vranov nad Topľou. (Autor: FC Lokomotíva Košice)

Fanúšikovia sa často pýtajú, na čo kluby v nižších súťažiach potrebujú legionárov, prečo nehrajú miestni mladí hráči. Skúste vysvetliť, prečo to tak je. Je viacero dôvodov, ale sú dva hlavné. Prvým je, že mladý hráč odchádza z východného Slovenska za školou. Druhá vec je, že si mladí hráči neuvedomujú svoju reálnu kvalitu a pýtajú si neadekvátne finančné podmienky.

My im dáme šancu, s niektorými hráčmi pracujem už dva roky. Aj v zápase s Lokomotívou som zapojil dvoch dorastencov, ktorí ešte rok môžu hrať za dorast. Verím, že o rok sa tá práca prejaví. Napadlo mi základné slovo: trpezlivosť. Hráčom chýba trpezlivosť drieť. Viem isto povedať, že keď nebudú tvrdo trénovať, nič nedosiahnu. Keď dosiahnu, tak to je iba chvíľková náhoda. Ale keď budú drieť, tak je veľká pravdepodobnosť, že niečo dosiahnu. Na čo sa najviac tešíte v novej sezóne? Teším sa na derby s Humenným, to bude mať šmrnc. Teším sa na Spišskú Novú Ves a trénera Janečku, bude to zaujímavé, lebo Spišská dobre posilnila. Chceli by sme sa predviesť peknou hrou, budeme sa snažiť spojiť herný prejav a výsledky. Bude to ťažké, ale to bude náš cieľ.