Diera medzi druhou a treťou ligou sa zväčšuje. Presvedčil sa o tom nezdolaný tím

"Niektorí chlapci ešte nikdy túto súťaž nehrali, je to zoznamovanie sa s druhou ligou," doplnil.

Vranov v tretej lige ešte nenašiel premožiteľa, no proti druholigistovi stačilo pár zaváhaní a bolo po postupových nádejach.

"S trénerom sa dobre poznám a chcel by som mu pogratulovať k zaslúženému víťazstvu. Vidíme, že v druhej lige to nemá jednoduché, prechod je ťažký. Držím im palce, nech sa im darí," uviedol Lazúr.

"Hostia potvrdili svoju kvalitu, ale my sme im prispeli našimi taktickými chybami. Jednou kombináciou nás dvakrát za päť minút vyriešili a zlyhali sme aj pri štandardnej situácii pri osobnom bránení a z 0:3 sa už ťažko otáča zápas," zhodnotil dianie na ihrisku domáci tréner.

Vranovčania v druhom polčase dali priestor aj mladým hráčom a nakoniec dali čestný gól zásluhou Rastislava Marcinka.

"V prestávke sme si povedali, že my sa nikdy nevzdávame. Stále sme chceli hrať otvorený futbal. Nemyslím si, že by sme boli rozdielovo nenormálne horší, ale tentoraz to nevyšlo," uzavrel Lazúr.