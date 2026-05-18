Exligové krajské mesto odskakuje dedine. Správa o jej prehre kabínu lídra rozburácala

Po vyhlásenom i zrušenom konkurze a strašidelnej sezóne bez mužského futbalu povedal pred dvomi rokmi jeden známy tréner spod Zobora, že nitriansky futbal môžu zachrániť jedine Nitrania.
Bratislavčan Pavol Ondriš to však dokázal a k novému majiteľovi FC Nitra sa potom pridali ďalší menšinoví akcionári, ktorí vidia na konci tejto sezóny jedine postup zo štvrtej ligy.
Trénerovi Igorovi Slezákovi sponzori zverili hráčsky materiál, aký nemá v slovenskej regionálnej súťaži páru a dnes už odvolaný kouč ešte pred sezónou pre Sportnet uviedol, že posily vyberá úzka skupina ľudí a jeho vyjadrenia mali poradný charakter.
Keď mal prísť vynovený FC Nitra s viacerými vlaňajšími prvo a druholigistami v zostave povedzme v prvom jarnom kole do Hornej Krupej, alebo išiel doprevádzaný úžasným fanklubom Trogári 1909 do Paty, Trebatíc, alebo ešte na jeseň do Lednických Rovní či Trenčianskych Stankoviec, dediny boli zakaždým - pred sviatočným hosťom - hore nohami.
Dnes má Nitra pred treťou Dubnicou nad Váhom 15-bodový náskok, problémom však je, že pred jednou nepoddajnou a dotieravou futbalovou dedinou - druhým Bolerázom - vedie štyri kolá pred koncom o päť bodov.
Nečakaná postupová dráma
Aktuálne sa tak napĺňa scenár z ríše snov, podľa ktorého bude v predposlednom kole Majstrovstiev regiónu Západ na špičkách nielen dva a poltisícová silná futbalová obec pri Trnave, na ihrisku ktorej pôjde v nedeľu 7. júna možno aj o kľúčový duel v boji o postup do tretej ligy, ale aj 75-tisícové krajské mesto. Pred stretnutím TJ Slavoj Boleráz – FC Nitra si klubový pokladník už teraz mädlí ruky.
Tréner Lukáš Vido zimoval so svojim Bolerázom druhý za Nitrou s trojbodovou stratou, no po zimnom sústredení v tureckom Beleku trhá na jar všetky papierové predpovede a po 21. kole sa vyhupol dokonca na najvyšší stupienok elitnej krajskej súťaže.
Ako sa to mohlo stať? Nuž tak, že v prvých siedmich jarných kolách získali Bolerázania z 21 možných bodov všetkých 21, kým bielo-modrí Nitrania v štvrtom jarnom kole doma šokujúco iba remizovali s Trenčianskymi Stankovcami (0:0) a v 21. kole dokonca prehrali 0:1 v posledných Trebaticiach.
Omladený tím udivuje
U trénera Slavoja Boleráz Lukáša Vidu Sportnet zisťoval, či ho pred sezónou vôbec napadlo, že by jeho tím mohol tak dlho bodovo otravovať top favorita, ktorý sa posilnil - na úroveň štvrtej ligy - ohromnou kvalitou.
„S majiteľom Romanom Vavrom sme pred sezónou zhodnotili naše šance proti posilňujúcej sa Nitre, nakoniec sme mužstvo viac-menej iba omladili s perspektívou do budúcna.
Ísť cestou bývalých ligistov sa nám totiž neosvedčilo práve v predchádzajúcej sezóne, v ktorej sme skončili za postupujúcimi Prievidzou a Gabčíkovom tretí, napriek tomu, že sme ich mali v mužstve až piatich.“
Z nich napríklad Matúša Čonku či Olivera Jasna uvoľnil klub pred touto sezónou do konkurenčných Jaslovských Bohuníc.
„V lete odišlo celkovo až desať hráčov, rovnaký počet, ale mladších, prišiel a cieľom bolo skončiť najhoršie do piateho miesta,“ vrátil sa do minulého leta kouč Vido. Majiteľ Vavro vytvára hráčom nadštandardné podmienky a niektorí hráči sú zamestnaní v jeho firme.
„V príprave sme pracovali poctivo, postupne som začal cítiť narastajúcu silu mužstva, a že sme dnes stále v hre o majstrovský titul nás nesmierne teší a napĺňa dobrým pocitom.
S jedlom rástla chuť, Nitru sme chceli dostať pod istý výsledkový tlak, teraz však už verím, že o všetkom sa môže rozhodovať u nás v predposlednom kole,“ uviedol pred sobotňajším zápasom v Novom Meste nad Váhom.
Favorita príde podporiť do Bolerázu zaiste aj hlučný fanklub Trogári 1909.
„Niké liga sa už skončila, snáď sa nájdu aj chalani z trnavského fanklubu, ktorí majú nejaké väzby či kamarátov v Boleráze a prídu nás povzbudiť.“ Z Trnavy do Bolerázu by to mali iba 12 kilometrov.
Treťoligový sen dediny
„Najdôležitejší je charakter a odhodlanosť každého hráča, tiež individuálna kvalita, no niekedy je potrebný aj kúsok športového šťastia. Teraz je to už o súdržnosti mužstva, ale aj o ambíciách jednotlivých našich hráčov.“
Vyhrať prvých sedem jarných zápasov, vrátane toho v tretej Dubnici, nebola maličkosť.
„Na Dubnicu sme sa pripravili najmä po taktickej stránke a hoci sme jej doslova darovali penaltu po zlej rozohrávke a prehrávali, dôležitý zápas sme nakoniec otočili vďaka prehľadu v hre Petra Brestovanského, ktorý preloboval brankára z polovice ihriska.
Potom bola vynikajúca nálada nielen v kabíne, ale aj celý nasledujúci týždeň v tréningoch. Ak by sme ten zápas prehrali, Nitra by nám odskočila a Dubnica sa dotiahla. Naozaj ma teší, že hráči sa ženú za víťazstvom do posledného hvizdu a chcú niečo dokázať.
U mňa už vlastne toho dokázali veľa, a keď pôjde všetko podľa nášho nadstavbového sna, môžeme sa tešiť možno aj z postupu.“
To by pred sezónou naozaj nepovedal snáď nikto. Čo by však nasledovalo ďalej, veď dnes nie je isté, že SFZ schváli infraštruktúru štadióna pre tretiu ligu. „K tomu by sa musela vyjadriť zrejme pasportizačná komisia zväzu, ak by to bolo naozaj aktuálne.“
Ani v prípade negatívneho stanoviska by sa však treťoligový sen Bolerázu nemusel rozplynúť úplne. „Ak by nám bola schválená napríklad výnimka, domáce zápasy by sme mohli odohrať na okolí.
Počuť však už aj isté šumy, vraj niektoré mužstvá nebudú chcieť pokračovať v tretej lige, vtedy by postupoval nielen víťaz štvrtej ligy,“ zakončil lodivod Bolerázu Lukáš Vido.
Prvá prehra a odvolaný tréner
Vôbec prvá prehra FC Nitra, plus tri remízové straty a pád z vedúcej priečky, stáli hlavu trénera Igora Slezáka, ktorého nahradil 47-ročný Nitran Andrej Štefanka.
Prísny kouč síce vrátil Nitru rýchlo na najvyšší stupienok, no len tí, čo nečítajú medzi riadkami, nevidia, že okolo klubu sa pohybujú aj ľudia, ktorí čakajú len na jeho prvé zakopnutie a vadí im hoc aj to, že zásadový Štefanka nevykrikuje celých 90 minút spoza autovej čiary.
Majiteľ FC Nitra najskôr oddlžil 117-ročnú značku, pred touto sezónou - už aj s ďalšími menšinovými akcionármi - nakúpil samé veľké posily, v zime ďalšie schopné hrať v novej sezóne o postup aj z tretej ligy a každý čakal suverénny postup vyššie a potom ešte vyššie.
Jarná Dubnica budila rešpekt
V sobotu prišla do Nitry tretia Dubnica n/V. a v šlágri kola velila povinnosť bodovať naplno jednoznačne domácim.
Nitrania mali v hlavách po troch víťazstvách v rade stále remízovú stratu spred týždňa zo Serede (3:3), kým Dubničania ťahali päťzápasovú víťaznú sériu, ktorú odštartovali po 20. kole a prehre 1:2 doma práve s Bolerázom.
Považania boli kedysi baštou mládežníckeho futbalu na Slovensku a na vlastných odchovancoch si zakladajú aj teraz. Domov sa pred časom vrátilo napríklad aj jedno známejšie meno z najvyšších súťaží Peter Jánošík, nielen preto sa čakal dobrý futbal.
Prvý s tretím rozdielom triedy
Pred najväčším hitom 26. kola a súbojom dvoch bielo-modrých bývalých prvoligových značiek držala lídra v strehu doterajšia jarná bilancia Považanov, ku ktorej treba prirátať aj posledné tri jesenné víťazstvá: 12–0–1.
Pred samotným výkopom domáci ocenili čerstvého sedemdesiatnika Róberta Ježa st., motor najlepšej zálohy, aká kedy za Nitru dlhodobo hrala v zložení – Molnár, Jež, Kramoliš.
Cez polčas zožali potlesk aj hokejoví majstri Slovenska z HK Nitra, ale tí sú zvyknutí zo susedného zimáku na onakvejšie ovácie.
FC Nitra – FK Spartak Dubnica nad Váhom 4:1 (2:0)
Góly: 41. a 60. Abdullahi Aliyu Adam, 33. Marek Výbošťok, 54. Daniel Rapavý – 86. Adam Cyprian
Diváci: 450
Mužstvo jari prišlo kvôli rodinnej oslave nakoniec bez najskúsenejšej opory Jánošíka, zato vybehlo s tromi 18-ročnými odchovancami, Pastorekom, Lobotkom a Kopilcom a štvrtý Hvolka naskočil v 29. minúte. Hostia i tak nebetónovali a ukázali otvorený futbal.
Favoritovi iné treba nebolo, pod jastrabím okom Štefanku hral sústredene, ako nikdy predtým a na šmykľavom teréne nepodcenili jeho zverenci snáď ani rohovú zástavku.
Celý prvý polčas hrali nevídano dominantne, hostí nielenže nepustili do kuchyne, ale skoro ani za poliacu čiaru a ich 21-ročný gólman Vavrúš si zachytal. V 4. minúte vyrazil jedovku Kadleca z pravej strany, vzápätí mal šťastie pri zlom a zblokovanom odkope obrancu, no a v 9. minúte chytil pohotovým vybehnutím Rapavému čistú šancu.
Nikto nedoklepol ani center šikovného Aliyu Adama po zemi krížom cez celú päťku, ale v 33. minúte sa už ujala dobrá strela Výbošťoka spoza veľkého vápna k druhej tyči – 1:0. Ešte pred prestávkou elegantne obalil loptu na zadnú žrď Adam a na 3:0 zvýšil v druhom dejstve dobre hrajúcemu Rapavý, ktorý dostihol dlhý pas a z veľkého uhla zavesil pod brvno.
Štvrtý gól Nitry pridal Adam po úniku od polovice ihriska, následný jeho trhák však letel až na Nitriansky hrad. Rapavý obišiel aj brankára Vavrúša, ale striedajúci Bednár odvrátil loptu z prázdnej brány.
Lídrovi prekazil víťazstvo na nulu Cyprian, na ktorého dobrú prízemnú strelu bol Krátky prikrátky.
Jeden z 2. ligy, druhý z piatej
V štvrtoligovom šlágri sa stretli tréneri, ktorí začínali túto sezónu v úplne iných súťažiach.
Kouč Dubnice Marián Zimen (45) prevzal mužstvo pred zimnou prestávkou, predtým viedol do 10. jesenného kola druholigový Púchov, no a ešte predtým bol asistentom v nikéligovom Trenčíne. Za Dubnicu odohral veľkú časť hráčskej kariéry.
Po jeseni šieste mužstvo vytiahol do zápasu pod Zoborom so ziskom 27 bodov z 30 možných na priebežnú tretiu priečku.
Jeho náprotivok Andrej Štefanka (47) je trénerom FC Nitra od polovice apríla, na jeseň viedol MFK Nová Baňa, s ktorým suverénne vyhral prvú polsezónu piatej ligy Juh SsFZ.
Tento odchovanec FC Nitra doviedol vtedajšie juniorské mužstvo FC do tretej ligy, krátko trénoval aj treťoligové Nové Zámky, no potom prijal ponuku viesť prvoligový starší dorast FC ViOn Zlaté Moravce, kde mu robil asistenta Miroslav Reischl, s ktorým pôsobí aj v efcéčku.
Ich spolupráca pri duo koučingu proti Dubnici bola ukážková a na pozápasovej ďakovačke s fanklubom a padajúcimi kvapkami šťastia aj celkom emotívna, hoci Štefanka nepozná počas zápasu či tréningu brata.
Štefanka: Mám svoju cestu
Po zápase FC Nitra – Dubnica (4:1) sme dali slovo hlavnému trénerovi lídra súťaže Andrejovi Štefankovi.
„Musím povedať, že s dnešným výkonom mužstva som spokojný, pretože hráči ukázali všetko to, o čo sa po našom príchode k mužstvu snažíme. To znamená emóciu, kvalitu, tímovosť a zápas proti tretej Dubnici sme tak vyhrali absolútne zaslúžene.“
V upršanom počasí sa hráči nešetrili a viacerí podali nadštandardné výkony. Koho by kouč vyzdvihol, pýtal sa Sportnet.
„Futbal je kolektívny šport, pokiaľ budeme takto pokračovať, tak sme na správnej ceste.“
Pred týždňom Nitra iba remizovala v Seredi, kde dostala až tri góly. „V Seredi sme dôležitý zápas výsledkovo naozaj nezvládli, v týždňovom mikrocykle sme sa na mužstvo jari Dubnicu pripravovali rovnako, ako na každého iného súpera a som rád, že reakcia hráčov bola správna.“
Po prehre Bolerázu v Novom Meste sa bude Nitranom dýchať konečne už o čosi ľahšie. „Ja mám vlastnú predstavu, ako odohrať zvyšné štyri kolá, i to, ako reprezentovať mesto Nitra a náš klub. Každopádne, po poslednom kole musíme priniesť úspech.“
V ťažkom nitrianskom prostredí existujú aj jednotlivci, ktorí akoby čakali na prvú vážnejšiu chybu zásadového trénera.
„Mám svoju cestu, po ktorej kráčam a názory niektorých ľudí, ktorí sa snažia za každú cenu zaujať, ma nevyrušujú,“ zakončil pevný chlap.
Idú ešte do Šoporne a k druhému
Keďže po 21. kole prvý Boleráz v sobotu v Novom Meste nad Váhom nečakane prehral 0:3 po polčase 0:0, štyri kolá pred koncom stráca na prvú Nitru zrazu už päť bodov.
Keď sa kabína FC Nitra po sobotňajšom víťaznom zápase dozvedela o prehre Bolerázu v Novom Meste, rozburácala sa.
Po predchádzajúcej remízovej strate v Seredi mali hráči v týždni nielen ešte tvrdšie tréningy, ale aj pohovory s vedením, no v sobotu večer popadali snáď všetky kamene zo srdca. Vraj padol aj ten z ramena známeho nitrianskeho siláka Corgoňa.
Ale pozor. V spomínanom predposlednom kole je na programe prípadný šesťbodový zápas Boleráz – FC Nitra a okrem neho ide Nitra najbližšie do Šoporne, ktorá body ešte potrebuje. Doma potom privíta Gbely a Levice, kým Boleráz cestuje do nebezpečných Trenčianskych Stankoviec a Trebatíc, no a v 27. kole hostí Piešťany.