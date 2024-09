Slovnaft Cup priniesol šokujúci výsledok. Amatéri vyradili klub z druhej ligy

„Najskôr sme zdolali treťoligový Poprad, teraz druholigistu. Je to pre nás veľké prekvapenie a odmena. Za prácu, ktorú robíme dobre,“ pre Sportnet povedal prezident MFK Bytča Miroslav Minarčik.

Domáci štvrtoligista predviedol bojovný výkon, ktorý slávil úspech. Liptákov zdolal 2:1 a postúpil do štvrtého kola pohárovej súťaže.

„Sedem našich dorastencov hráva pravidelne s áčkom a podobné zápasy sú pre nich veľkou inšpiráciou. Vďaka ním môžu snívať, že ak budú poctivo a tvrdo pracovať, môžu to niekde dotiahnuť,“ dodal s tým, že futbalisti Bytče hrali s nasadením, bojovne, za čo je na nich hrdý.

Bytča do zápasu nastúpila s dvomi dorastencami, tretí striedal. Aj preto je jej víťazstvo mimoriadne cenné.

„Zamerali sme sa na pozornú defenzívu. V prvom polčase sa nám naskytla príležitosť, z ktorej sme dali gól. Do prestávky sme mali ešte jednu podobnú šancu, ale i súper nastrelil brvno,“ hodnotil tréner Bytče Stanislav Lojdl.

Bytču poslal do vedenia v 21. minúte Jakub Hrtánek. V 52. minúte navýšil jej vedenie Daniel Hundák.

Hosťujúci Giuliano Antonio Marek síce v 90. minúte stav skorigoval na 2:1, no na postupe Bytče to už nič nezmenilo.

V druhom polčase sme hru kontrolovali. Po druhom góle to vyzeralo na jasnú záležitosť, ale po góle hostí sa ešte hrali štyri minúty. Bol tam závar, ale nakoniec sme zaslúžene postúpili,“ dodal.

Odmena za poctivú prácu

Zaujímavosťou je, že v sezóne 2021/22, kedy hral Liptovský Mikuláš Fortuna ligu, Bytča pôsobila len v oblastnej súťaži.

„Je to paradox. Z tohto pohľadu je to zaujímavý výsledok. Je to odmena za poctivú prácu. Teším sa hlavne z výkonu mladých chlapcov,“ uviedol Lojdl.