Skuhravý zažil ostrú premiéru v Stropkove. Zápas mu veľa ukázal, hráčov chce nakaziť

Košičania išli v 13. minúte do vedenia po dobrom nábehu Szilárda Bokrosa za obranu.

Domáci v kútiku duše verili, že by mohli favorita vzhľadom na jeho situáciu prekvapiť, ale napokon sa nič také neudialo.

Ktovie, čo by sa udialo, keby v závere prvého polčasu svoju povesť obávaného kanoniera potvrdil Kevin Gómez, kolumbijský útočník v službách Stropkova, ktorý v lige nastrieľal v ôsmich zápasoch už 12 gólov. Ale sám zoči voči brankárovi Matúšovi Kirovi neuspel.

Niektoré góly zamrzeli

Potom sme hneď v úvode druhého polčasu inkasovali a to bol asi ten zlomový gól. Ešte sme tam nastrelili aj tyčku.“

„Dostali sme góly, ktoré neboli z vyložených šancí a to trochu zamrzí. Možno keby sme do polčasu vyrovnali, tak by to mohlo byť zaujímavejšie.

Hoci Košice nie sú v najlepšom rozpoložení, stále je to kvalitné mužstvo a ten rozdiel je vidieť v každej hernej činnosti.

„To je futbal. Možno keby sme vyrovnali, tak by to bolo dramatickejšie. Ale podali sme slušný výkon proti kvalitnému súperovi, ktorému gratulujem k postupu.

Kira už nikdy nepovie, že ho nič neprekvapí

Nehráme zle, často sme herne lepší, ale body nám utekajú. Možno to bude vzpruha a v tabuľke sa zdvihneme,“ dodal k výmene trénera.

Zažil som to prvýkrát. Veľmi pozitívne na nás vplýval, povzbudzoval nás a chcel nás dnes jednoducho vidieť. Verím, že sme sa mu ukázali v dobrom svetle a že budeme mať na čom stavať.

„Viackrát som povedal, že ma už nič neprekvapí, a vždy sa niečo udeje. Takže už to asi prestanem hovoriť.

Situáciu, že nový tréner naskočil rovno do súťažného zápasu ešte nezažil.

Priznal to aj brankár Matúš Kira, ktorý odchytal svoj prvý súťažný zápas v sezóne: „Z môjho pohľadu, sme možno mohli trochu viac držať loptu na kopačkách. To nám chýba aj v lige.

Na hre to bolo vidieť, najmä v prvom polčase pred hromadným striedaním v prestávke.

Košičania pricestovali do Stropkova bez viacerých opôr a aj do zápasu vstupovali v zložení, ktoré malo ďaleko od základných zostáv v ligových zápasoch.

Zaujímavá skúsenosť, ale opakovať ju nechce

Aj pre trénera Romana Skuhravého bol príchod do Košíc a rýchle naskočenie na lavičku v pohárovom zápase novou skúsenosťou:

„Už som nastupoval do rozbehnutej sezóny, ale aby som bez tréningu išiel rovno do ostrého zápasu, tak to ešte nie.

Domáci nám dnes nič nedali zadarmo, majú veľa šikovných hráčov. Je to zaujímavá skúsenosť, ale neviem, či by som si ju chcel zopakovať.“

Zápas v Stropkove bol pre neho prvou informáciou, ktorú dostal od hráčov, keďže na tréningu ich nevidel.

„Bol som s nimi dnes prvýkrát. Nemali to úplne jednoduché a preto som rád za to, akým spôsobom to zvládli.

Veci, ktoré som videl, sú pre mňa ideálne, aby sme sa o nich mohli baviť a začať ich meniť, aby sa z nás stalo lepšie mužstvo ako sme teraz,“ naznačil po zápase nový tréner, ktorý chce hráčov v dobrom nakaziť.