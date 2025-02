Treťoligista chce zabojovať o zotrvanie. Medzi tri žrde zohnal posilu so skúsenosťami zo Škótska

Najväčší úspech klubu prišiel v ročníku 1993/94, keď postúpil do najvyššej slovenskej súťaže (BSC JAS Bardejov), kde pôsobil do roku 1999.

Po tomto období klub vypadol až do tretej ligy (BŠK Bardejov), ale v sezóne 2012/13 sa vrátil do druhej ligy, kde pôsobil až do roku 2022 (Partizán Bardejov).

V oblasti ženského futbalu sa Bardejov tiež preslávil, keď v rokoch 2012 až 2021 ženský tím vybojoval titul majsteriek Slovenska, zahral si v Lige majstrov a trikrát vyhral Slovenský pohár. V súčasnosti dievčatá hrajú druhú ligu.

Postavenie Partizána v TIPOS 3. lige Východ (posledné 16. miesto) neteší fanúšikov, funkcionárov ani hráčov. Nikto si však nepripúšťa, že by mužstvo z metropoly Horného Šariša zostúpilo do štvrtej ligy.

Určite by to nebolo v súlade s tradíciami bardejovského futbalu a všetci zainteresovaní by tento neúspech niesli ťažko.